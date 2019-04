OKEx, bourse d'actifs numériques de premier plan, offre maintenant la conversion de devise réelle en devise virtuelle aux marchés européens avec l'introduction de l'euro, de la livre et du rouble





Rencontrez les représentants d'OKEx lors de la Paris Blockchain Week les 16 et 17 avril VALLETTA, Malte, 12 avril 2019 /CNW/ - OKEx, la bourse d'actifs numériques de premier plan basée à Malte, a annoncé le lancement des marchés de l'euro (EUR), de la livre turque (TRY) et du rouble russe (RUB) sur sa plateforme C2C de conversion de devise réelle en devise virtuelle. Compte tenu de la forte demande en matière de négociation d'actifs numériques partout dans le monde, OKEx souhaite jouer le rôle de pionnier et favoriser l'adoption massive des actifs numériques à l'échelle mondiale. Les investisseurs européens peuvent désormais profiter d'options supplémentaires pour négocier des actifs numériques avec des devises réelles. La plateforme de négociation d'OKEx leur offre en un même endroit une gamme complète de services de négociation, y compris des services C2C, au comptant, sur marge et dérivés, avec une commodité et une sécurité inégalées.

« Nous souhaitons établir un écosystème de cryptomonnaie robuste, c'est pourquoi nous poursuivons le développement de nos services afin de favoriser l'adoption de la cryptomonnaie. Nous sommes très heureux de l'expansion de nos services puisque notre plateforme C2C permet dorénavant l'achat et la vente d'actifs numériques dans l'ensemble de l'Europe avec la prise en charge de ces nouvelles devises », a déclaré Andy Cheung, chef des opérations chez OKEx. « Il s'agit d'un grand pas en avant. Compte tenu de la récente flambée des prix du Bitcoin, l'ensemble du marché des cryptomonnaies envoie un signal fort. Nous croyons en la croissance et le développement de la technologie des chaînes de blocs dans le cadre de cette tendance haussière. »

Nouvelles devises - Ajout de l'euro, de la livre turque et du rouble russe à la plateforme de négociation C2C

Les marchés de l'euro (EUR), de la livre turque (TRY) et du rouble russe (RUB) sont maintenant accessibles sur la plateforme C2C d'OKEx. Les utilisateurs peuvent maintenant passer des commandes selon des taux de change et des méthodes de paiement qu'ils choisissent eux-mêmes pour acheter ou vendre des actifs financiers virtuels avec des devises réelles et ainsi profiter d'un marché peu volatil, en plus de n'avoir à assumer aucuns frais de transaction*. Le service de négociation C2C d'OKEx est l'une des offres de service les plus populaires. Ce service offre une plateforme décentralisée pour l'achat et la vente de cryptomonnaies Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC). Pour négocier sur la plateforme C2C, les utilisateurs doivent compléter quelques étapes simples, notamment une vérification KYC de niveau 1, ainsi qu'associer un compte bancaire local valide et un numéro de téléphone cellulaire.

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, OKEx offre sur son site Web un soutien multilingue qui comprend actuellement dix langues, soit l'anglais, le turc, l'allemand, le mandarin, l'espagnol, le français, le russe, le thaï, le vietnamien et l'indonésien.

Recrutement de commerçants désignés C2C à l'échelle mondiale

La plateforme de négociation C2C constitue une plateforme idéale pour permettre aux personnes qui en sont à leurs premiers pas d'explorer le marché des actifs numériques. Un programme de commerçants désignés a été spécifiquement conçu pour les utilisateurs professionnels et leur offre des avantages exclusifs, notamment les suivants :

Achalandage accru : achalandage provenant de la plateforme de négociation d'OKEx et d'autres canaux officiels

Soutien à la clientèle privé : soutien à la clientèle exclusivement destiné aux commerçants

Étiquette premium : étiquette « V » exclusive apposée au nom d'utilisateur pour indiquer un haut niveau de crédibilité

Privilèges divers : soutien pour un large éventail de services de négociation, possibilités de publicité, services de négociation flexibles

Affichage prioritaire dans les carnets d'ordres

Capacité d'établir librement des filtres pour les contreparties

Pour en savoir plus au sujet du recrutement de commerçants désignés C2C à l'échelle mondiale, veuillez cliquer ici.

Pour en savoir plus au sujet de la plateforme de négociation C2C d'OKEx, veuillez cliquer ici .

*À l'exception du marché du renminbi chinois (CNY).

