Ouverture de l'exposition Leonard Cohen : Une brèche en toute chose/A Crack in Everything au Jewish Museum à New York

NEW YORK, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute officiellement la tournée internationale de Leonard Cohen : Une brèche en toute chose / A Crack in Everything avec l'inauguration de l'exposition au Jewish Museum de New York, premier arrêt de la tournée. Après son succès phénoménal au Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) en 2017 et 2018 où elle a accueilli plus de 315 000 visiteurs, l'exposition sera présentée au Jewish Museum du 12 avril au 8 septembre 2019.

« Je ne pouvais imaginer une meilleure ville pour débuter la tournée de l'exposition que New York », a déclaré John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC, plus tôt cette semaine en conférence de presse à New York. « C'est un extraordinaire moment pour le Musée et une fantastique occasion de faire revivre dans un autre contexte cette exposition qui a touché un si large public à Montréal », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Claudia Gould, directrice Helen Goldsmith Menschel du Jewish Museum, a tenu à remercier le MAC d'avoir créé « une exposition véritablement visionnaire ». « J'ai visité l'exposition il y a un an et demi au MAC. J'y suis entrée en étant une grande admiratrice de Leonard Cohen, j'en suis ressortie en étant une grande admiratrice de Leonard Cohen incroyablement touchée par ce que j'avais vu et entendu », a-t-elle indiqué. Soulignant le public de tous âges qui se déplacera pour visiter l'exposition, elle a par ailleurs ajouté : « Leonard Cohen est un artiste qui transcende les générations. Cette exposition n'est pas seulement à propos d'un homme, mais à propos d'une vie. Une vie et un héritage qui rejoignent toutes les générations. »

Véritable exposition multidisciplinaire où se mélangent arts visuels, installations, performances et musique, Leonard Cohen : Une brèche en toute chose / A Crack in Everything propose au public des oeuvres inédites expressément commandées et conçues par un corpus remarquable d'artistes québécois, canadiens et internationaux qui se sont inspirés de l'univers et des grands thèmes de la vie et de l'oeuvre de Leonard Cohen. Le public se trouve invité à vivre une expérience en profondeur, immersive, participative et visuellement captivante.

La présentation de l'exposition à New York varie légèrement de celle présentée à Montréal : le MAC a collaboré avec le Jewish Museum pour créer une présentation unique qui s'adapte à la configuration des espaces et des lieux du musée, tout en respectant le concept, l'esprit et la nature de l'exposition. Alors que les admirateurs de Cohen, ainsi que les passionnés d'art contemporain et de musique new-yorkais et internationaux découvriront l'exposition pour une première fois, les visiteurs l'ayant vue à Montréal pourront revoir les oeuvres en profitant d'une nouvelle configuration dans un espace complètement différent.

La présentation au Jewish Museum propose les oeuvres des artistes Kara Blake, Candice Breitz, Janet Cardiff et George Bures Miller, Christophe Chassol, Daily tous les jours, Tacita Dean, Kota Ezawa, George Fok, Ari Folman, Jon Rafman et Taryn Simon.

Les visiteurs pourront aussi découvrir ou revoir les autoportraits de Leonard Cohen, et s'immerger dans l'installation À l'écoute de Leonard, une salle d'écoute où le public peut écouter des reprises de chansons de Leonard Cohen interprétées par des artistes invités, notamment Ariane Moffatt avec l'Orchestre symphonique de Montréal, Feist, Lou Doillon, Moby et The National avec Sufjan Stevens, Richard Reed Parry et Ragnar Kjartansson.

Après New York, l'exposition se déplacera d'abord à Copenhague, au Kungstforeningen GL STRAND et Nikolaj Kunsthal, du 23 octobre 2019 au 8 mars 2020, et par la suite à San Francisco, au Contemporary Jewish Museum, du 17 septembre 2020 au 3 janvier 2021. D'autres dates et musées pourraient s'ajouter prochainement.

À propos de l'exposition

Entièrement organisée par le MAC dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, Une brèche en toute chose avait reçue l'approbation de Leonard Cohen lui-même lors de sa conception et a débuté un an après son décès en novembre 2017.

L'exposition, qui a duré cinq mois à Montréal, était doublée d'une programmation musicale avec une série de cinq concerts. Un important catalogue - le 400e publié par le MAC depuis la création du Musée en 1964 - détaille cette exposition unique en retraçant les deux années de préparation précédant son ouverture et inclut des textes des artistes, des conservateurs, de sa biographe Sylvie Simons et de l'auteure Chantal Ringuet.

Avec la tournée de l'exposition, le MAC s'associe à des musées reconnus, actifs dans de grandes capitales culturelles autour du monde, et rayonne comme jamais sur la scène artistique internationale. Le Musée réalise par ailleurs ses objectifs de participer au rayonnement d'artistes québécois, canadiens et internationaux, de même qu'au rayonnement de Montréal, ville d'appartenance de Leonard Cohen.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du Gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Le MAC tient à remercier Leonard Cohen qui a généreusement donné de son vivant, son accord à la conception de l'exposition. La famille et l'entourage de Leonard Cohen, notamment Robert Kory, Adam Cohen et Lorca Cohen, ont été d'un important soutien à l'organisation de l'exposition.

Le MAC remercie CBC/Radio-Canada, l'Office national du film du Canada et Sony Music/ATV.

La présentation de l'exposition à New York a bénéficié d'un soutien additionnel du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Conseil des arts du Canada et de The Azrieli Foundation/La Fondation Azrieli, que le MAC remercie chaleureusement.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au coeur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

Jewish Museum de New York

Situé sur le célèbre « Museum Mile » à New York, le Jewish Museum est un point de rencontre important pour l'art et la culture juive et s'adresse à un public de tous horizons. Fondé en 1904, le Musée fut l'une des premières institutions en son genre aux États-Unis, et est l'un des plus vieux musées juifs au monde. Dédié à l'exploration de l'art et de la culture juive ancienne et contemporaine, le Musée propose divers programmes et expositions, et conserve une collection unique de près de 30 000 oeuvres et objets de cérémonie reflétant l'expérience globale de la communauté juive sur près de 4000 ans.

Adresse : 1109, 5e Avenue au coin de la 92e rue, New York Heures d'ouverture : Durant l'exposition de Leonard Cohen, le musée sera ouvert les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h 45, les lundis et mardis, de 11 h à 17 h 45, les jeudis, de 11 h à 20 h, les vendredis de 11 h à 16 h Tarifs : 18 $ adultes, 12 $ aînés, 8 $ étudiants, gratuit pour les visiteurs de 18 ans et moins et membres du Jewish Museum. Payez ce que vous souhaitez les jeudis de 17 h à 20 h. Gratuit les samedis et à l'occasion de certaines Fêtes juives. Information : Le public peut joindre 212-423-3200 ou visiter TheJewishMuseum.org

