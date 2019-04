Près d'une centaine d'adolescentes réunies ce soir pour découvrir les technologies placées sous le signe du design





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Ce soir, les adolescentes montréalaises auront une chance unique d'explorer le design sous un angle technologique, dans le cadre de l'événement « Le design s'invite à <Filles & Code> ». Cette soirée qui se tiendra de 16h à 21h, organisée par le Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC), une initiative de Concertation Montréal, réunira près d'une cinquantaine de professionnelles et d'étudiantes à la Factry pour offrir une panoplie d'activités à des jeunes filles de 14 à 17 ans. Les adolescentes pourront s'immerger dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les vêtements technologiques, la programmation, la robotique, l'impression 3D et plus encore. Elles rencontreront des étudiantes et des professionnelles qui utilisent les technologies pour optimiser leur potentiel de création et pour avoir un réel impact dans le monde d'aujourd'hui.

L'objectif de cette soirée est de mettre l'accent sur la portée créative de la technologie et d'éveiller l'intérêt des filles pour les carrières et formations dans ce domaine. « Les femmes sont sous-représentées dans les carrières en technologies. Avec le Mouvement montréalais Les Filles & le code, Concertation Montréal veut encourager la relève féminine à envisager ce secteur d'activité florissant, aux perspectives enviables. Avec « Le design s'invite à <Filles & Code> », on rejoint les adolescentes à un moment crucial de leur choix de carrière. Notre souhait : que certaines d'entre elles se disent en sortant de cette soirée : et si c'était pour moi ! », déclare madame Francine Verrier, marraine du MMFC de Concertation Montréal.

« L'application des technologies dans le domaine du design permet au Québec de se distinguer parmi les sociétés les plus créatives et innovantes. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir, par l'entremise du programme NovaScience, l'organisme Concertation Montréal dans la réalisation de cette initiative unique, qui encourage les jeunes filles formant la relève à explorer les perspectives d'avenir dans ce secteur prometteur » souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Des professionnelles des entreprises et organismes suivants participent au contenu lors de cet événement en offrant un défi amical, une démonstration, un divertissement ou en participant à une table ronde : Adaptavist | Agendra PR | Algo + Reetma | Centre Phi | Communautique | Daily tous les jours | Desjardins | Element AI | EVOQ architecture | Gauthier Designers | Grandir Sans Frontières | Hexoskin | Kids Code Jeunesse | Code Mobile - Canada en programmation | ModiFace du groupe L'Oréal | Technoscience Région métropolitaine | Technovation Montréal | Ubisoft | Turbulent | 4 éléments | Reflector | SmartHalo.

Cet événement bénéficie du soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

PROGRAMMATION :

| Divertissement



Explore, grâce à Turbulent, la réalité virtuelle avec The Coast un clip musical qui te transporte dans le paysage rythmé d'une île exotique, riche en couleurs et pleine de vie, qui s'anime au son de la musique de VALAIRE.

Viens t'immerger dans l'Égypte Antique avec le Discovery Tour du jeu vidéo Assassin's Creed d'UBISOFT. Tu pourras explorer les coutumes et la vie quotidienne de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire.

| Démos

Viens voir des chandails intelligents qui collectent les signes vitaux avec Hexoskin, qui a entre autres conçu le vêtement que porte l'astronaute David Saint-Jacques dans l'espace!

dans l'espace! Viens créer toi-même ta composition musicale électronique interactive avec Alexandra Rodríguez Ramírez.

Viens dessiner dans l'espace, en réalité virtuelle avec le Centre Phi!

Explore la réalité augmentée en essayant, virtuellement, coloration et maquillage avec ModiFace, du Groupe L'Oréal.

Viens connaître une méthode de modélisation qui révolutionne l'industrie de l'architecture et de la construction avec EVOQ Architecture.

Rencontre des filles qui veulent changer leur communauté à travers des applications mobiles développées avec Technovation Montréal.

Viens rencontrer Marie-Pier Vermette et Sophie Vermette , qui ont créé un dispositif pour sauver des vies d'enfants!

| Défis

Viens créer ton propre autocollant en vinyle avec Grandir Sans Frontières

Viens "scratcher" ton nom avec Kids Code Jeunesse

Imprime ton propre objet 3D avec Communautique

Viens faire bouger un robot en programmant avec Technoscience Région métropolitaine



| Atelier

Apprends à créer ton propre site Web en utilisant HTML et CSS avec Canada en programmation.

| Tables rondes

Une occasion de rencontrer en petit groupe, des filles et des femmes qui utilisent les technologies comme outil de créativité ou d'innovation. Leur expertise? Les expériences ludiques technologiques, la programmation, les vêtements technologiques, le design, les communications numériques, et bien d'autres encore!

Avec : Mouna Andraos , Émilie Vion, Ambre Lizurey, Caroline Labelle , Isabelle Letarte , Thara Tremblay-Nantel et Solneige Diaz, Joëlle Pion-Massicotte, Émilie F. Grenier, Marie-Claude Normand , Kim-Anh Tran , Maxine Steuer , Claudel Rheault , Laurence Brablin, Élyse Levasseur.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal a pour mission de développer la région par la concertation. Pour cela, elle regroupe les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. L'organisation est financée par l'agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

À propos du Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC)

Piloté par Concertation Montréal, le Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC) réunit plus d'une quarantaine d'organisations et d'institutions montréalaises qui collaborent pour augmenter le nombre de jeunes femmes dans le domaine des technologies.

