DiCentral lance un nouveau site Web pour SmartTurn

HOUSTON, 12 avril 2019 /CNW/ - DiCentral, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'intégration de la chaîne logistique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un site Web récemment amélioré pour SmartTurn, son système de gestion des inventaires et des entrepôts basé sur le nuage. Le nouveau site offrira une expérience utilisateur plus intuitive et plus interactive aux clients, aux partenaires et aux entreprises en quête de solutions de gestion des stocks et des entrepôts pour leurs entités.

Les visiteurs peuvent présentement essayer le logiciel de gestion des entrepôts (WMS) SmartTurn pendant deux semaines afin d'en définir la viabilité pour leur environnement, sans engagement financier préalable de leur part, sans s'exposer à des risques opérationnels ni se sentir poussés à l'achat, en utilisant un processus d'inscription facile. La nouvelle interface simplifie l'exploration des programmes et des forfaits disponibles pour choisir l'option adéquate, puis permet de s'inscrire en ligne en quelques minutes.

Par ailleurs, une kyrielle de changements importants ont été mis en oeuvre pour améliorer l'expérience utilisateur, notamment un centre pointu de ressources, des démonstrations approfondies et des vidéothèques. En mettant en place ces fonctions de collaboration et ces outils de formation améliorés sur le site Web, SmartTurn s'impose à plus forte raison comme un conseiller de confiance en matière de chaîne logistique et comme grand fournisseur de solutions de gestion d'entrepôt basées sur le nuage aux petites et moyennes entreprises (PME).

« Nous avons comme objectif de toujours simplifier au mieux le processus de recherche et d'achat et de le rendre le moins stressant possible. C'est exactement ce que nous avons fait avec les nouvelles fonctions du site SmartTurn », a expliqué John Nguyen, directeur de la stratégie de DiCentral.

À propos de SmartTurn

SmartTurn est un système de gestion des inventaires et des entrepôts (WMS) de pointe pour le stockage dans le nuage. SmartTurn augmente la visibilité et le contrôle de l'inventaire. SmartTurn de DiCentral est la solution idéale pour les entreprises qui cherchent à simplifier les opérations de leur chaîne logistique, quels que soient leurs niveaux de complexité ou leur taille.

Conçue pour une implémentation rapide, une facilité d'utilisation et une précision d'inventaire en temps réel, la solution SmartTurn est un véritable WMS multi-entité, fourni par le biais du modèle logiciel-service. Qu'il s'agisse d'entrepôts multiples ou de locaux de stockage individuels, nous aidons les entreprises à conserver un avantage concurrentiel en réduisant les coûts d'inventaire, en améliorant la productivité et en augmentant la satisfaction des clients.

Pour en savoir plus, visitez www.smartturn.com

À propos de DiCentral

Créée en 2000, DiCentral est un grand prestataire mondial de services gérés de l'intégration du commerce électronique interentreprises. Basée à Houston, au Texas, DiCentral compte 11 bureaux dans le monde entier et apporte son soutien à ses clients dans plus de 35 pays. Les services et solutions de DiCentral sont axés sur l'intégration du commerce électronique interentreprises et sont utilisés par un grand nombre d'entreprises classées dans le palmarès Fortune 1000, traitant plus de 200 milliards de dollars de transactions pour le compte de plus de 30 000 organisations et entreprises à l'échelle planétaire. L'expertise verticale de l'entreprise couvre intégralement les secteurs de l'automobile, du commerce de détail, de la distribution, de la fabrication, de la santé, de l'énergie et des services financiers. L'entreprise développe et commercialise également une gamme complémentaire d'applications destinées à la chaîne logistique.

Pour en savoir plus, visitez : www.dicentral.com

