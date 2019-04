Invitation aux médias - Aide financière gouvernementale lors de sinistres





QUÉBEC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le nouveau Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

Les médias sont conviés à un breffage technique 30 minutes avant le début de la conférence de presse.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le lundi 15 avril 2019



Breffage technique : 12 h 45



Conférence de presse : 13 h 30



Lieu : Auberge Willow Inn 208, rue Main Hudson (Québec) J0P 1H0

