Le Canada investit dans la technologie des réseaux intelligents pour réduire les coûts d'énergie au Yukon





WHITEHORSE, le 12 avril 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les familles à économiser, rend les entreprises plus compétitives et crée un environnement plus vert pour les générations futures. Le gouvernement du Canada passe à l'action en investissant dans une technologie qui accroîtra le rendement de nos réseaux électriques tout en nous préparant à entrer dans un avenir axé sur l'énergie propre.

Le député du Yukon, Larry Bagnell, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 650 000 $ à la Société d'énergie du Yukon qui permettra d'abaisser les coûts d'énergie, de diminuer la quantité de combustible utilisé pour la production d'électricité pendant les périodes de pointe et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Programme de gestion de la demande résidentielle accroîtra le rendement du réseau électrique yukonnais en dotant jusqu'à 400 habitations d'appareils intelligents. Ces appareils permettront à Énergie Yukon de déplacer la demande d'énergie des clients participants hors des heures de pointe pour répondre aux besoins croissants d'énergie du Yukon d'une façon rentable et durable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le programme est le fruit d'une collaboration entre la Société d'énergie du Yukon, la Société de développement du Yukon et ATCO Electric Yukon.

Ce projet est financé par le biais du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada qui permet aux entreprises de services publics de réduire la pollution et d'optimiser la consommation d'électricité en encourageant l'innovation. Le Programme fait partie du plan d'infrastructures du gouvernement du Canada Investir dans le Canada, doté d'une enveloppe de plus de 180 milliards de dollars.

Pendant Génération Énergie, dialogue national sur l'énergie, les Canadiens ont affirmé que le développement de solutions fiables et abordables fondées sur l'énergie propre n'était pas un luxe, mais une nécessité pour la construction d'un avenir sobre en carbone au Canada. Nous continuerons de soutenir les programmes d'énergie propre qui créent des emplois, qui favorisent les investissements et la compétitivité de l'industrie et qui, en plus de promouvoir un avenir vert pour notre pays, l'aident à réaliser ses objectifs de lutte contre les changements climatiques à l'échelle internationale.

Citations

« L'avenir du Yukon passe par des technologies écoénergétiques et abordables. L'investissement d'aujourd'hui dans les innovations technologiques permettra aux familles de réaliser des économies et aux Yukonnais de poursuivre le virage vers un avenir vert au profit de nombreuses générations. »

L'honorable Larry Bagnell

Député du Yukon

« Il est indispensable de réduire la demande d'électricité et d'accroître le rendement à l'heure où nous nous efforçons de réduire l'empreinte carbone du Yukon. Tous les Yukonnais ont un rôle à jouer dans l'avenir énergétique du territoire, et ce programme novateur leur permettra d'être attentifs à leur consommation tout en nous aidant à opérer une transition vers un avenir plus viable sur le plan économique et environnemental. »

L'honorable Ranj Pillai

Ministre responsable de la Société de développement du Yukon

Ministre responsable de la Société d'énergie du Yukon

« Le Programme de gestion de la demande résidentielle donne aux Yukonnais la possibilité d'influencer directement l'avenir énergétique du Yukon et d'y prendre part. La demande d'électricité ne cesse de croître dans le territoire, tout comme le besoin de se doter d'une solide combinaison de nouvelles sources de production et de nouveaux programmes d'économie d'énergie. Le Programme de gestion de la demande résidentielle est un élément essentiel de cette combinaison. »

Andrew Hall

Président-directeur général

Société d'énergie du Yukon

« ATCO Electric Yukon est fier d'approvisionner les collectivités où nous vivons et que nous servons dans le Nord. En collaboration avec la Société de développement du Yukon, la Société d'énergie du Yukon et Ressources naturelles Canada, nous souhaitons proposer des solutions innovantes qui permettront aux habitants du Nord de gérer efficacement leur électricité tout en réduisant leurs coûts et en protégeant l'environnement. »

Jay Massie

Gestionnaire

ATCO Electric Yukon

Renseignements connexes

Programme de gestion de la demande résidentielle

Programme des réseaux intelligents

