NAV CANADA annonce ses résultats financiers pour le second trimestre





OTTAWA, 12 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre qui ont pris fin le 28 février 2019.



Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2018?2019, le rendement financier de NAV CANADA était en harmonie avec les résultats attendus. La Société a enregistré un flux de trésorerie disponible(1) négatif de 32 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2018?2019 en raison principalement de l'augmentation des dépenses en immobilisations, clôturant le trimestre avec un solde de trésorerie de 37 millions de dollars.

Les recettes de la Société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018?2019 ont totalisé 317 millions de dollars, comparativement à 305 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2017?2018, principalement en raison d'une croissance de 2,9 % du trafic aérien. Les recettes pour le trimestre ayant pris fin le 28 février 2019 reflètent les redevances révisées selon lesquelles les tarifs de base existants ont diminué en moyenne de 0,4 % le 1er septembre 2018. Cette proposition prolongera la réduction temporaire des tarifs de 0,4 pour cent mise en oeuvre le 1er septembre 2017.

« Nous sommes très heureux que nos cotes de solvabilité aient été confirmées, reconnaissant ainsi notre santé financière soutenue. Cette confirmation nous a permis d'émettre avec succès des obligations de 31,5 ans totalisant 250 millions de dollars en mars. Les profits de cette initiative serviront à retirer les billets d'obligation générale qui viendront à échéance le 17 avril », a déclaré Neil Wilson, président et chef de la direction. « Je suis également heureux d'annoncer que nous avons commencé à mettre à l'essai la technologie de surveillance satellitaire dans nos opérations de contrôle de la circulation aérienne pour l'espace aérien intérieur et l'espace aérien océanique de l'Atlantique Nord à la fin du mois de mars. Nous sommes heureux d'être des chefs de file mondiaux dans la mise en oeuvre de cette nouvelle technologie révolutionnaire de contrôle de la circulation aérienne. L'introduction de cette nouvelle technologie de surveillance améliorera davantage la sécurité aérienne pour les voyageurs dans ce qui est déjà considéré comme l'un des espaces aériens les plus sûrs au monde », a?t?il ajouté.

Les charges d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018?2019 se sont élevées à 360 millions de dollars, comparativement à 340 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2017?2018, en raison principalement des coûts de rémunération supérieurs.

Les autres produits et charges pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018?2019 ont consisté en une charge nette de 27 millions de dollars comparativement à une charge nette de 30 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2017?2018, en raison principalement des frais d'intérêts nets moindres liés aux avantages sociaux des employés.

La Société a inscrit une perte nette (avant la constatation des mouvements nets dans les comptes de report réglementaires, y compris pour la stabilisation des tarifs) de 70 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018?2019 contre une perte nette de 46 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2017?2018.

La Société est assujettie à une législation qui réglemente sa manière d'établir les redevances. Le moment de la constatation de certains produits et charges recouvrées au moyen des redevances est enregistré par l'application de mouvements nets dans les comptes de report réglementaires. Un bénéfice de 26 millions de dollars, contre un bénéfice de 1 million de dollars pour la même période de l'exercice 2017?2018, a été inscrit au titre des mouvements nets constatés dans les comptes de report réglementaires pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018?2019. Cette variation s'explique principalement par des reports de 10 millions de dollars des résultats favorables plus faibles au titre des ajustements à la stabilisation des tarifs et par une augmentation nette de 15 millions de dollars des ajustements de report réglementaires afin de tenir compte de certaines transactions aux périodes au cours desquelles elles seront prises en considération pour l'établissement des tarifs.

Les états financiers et le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre ayant pris fin le 28 février 2019 sont disponibles aux liens suivants :



À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique pour plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

NAV CANADA est un partenaire d'Aireon LLC, une coentreprise internationale qui vise à étendre la couverture de surveillance de la circulation aérienne à la planète tout entière grâce à un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) satellitaire.

NAV CANADA est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et comme entreprise généreuse.

(1) Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas liée aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise la Société pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non liées aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société définit le flux de trésorerie disponible comme étant les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations et les investissements dans Aireon LLC et autres investissements connexes. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur les ressources financières de la Société.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Ron Singer

Gestionnaire national, Relations avec les médias

613-563-7303



Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, lesquels sont sujets à des risques et incertitudes importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons. NAV CANADA décline toute intention de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 16:00 et diffusé par :