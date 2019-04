Humania Assurance sélectionnée comme l'un des meilleurs employeurs de petites et moyennes entreprises du Canada en 2019





SAINT-HYACINTHE, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cette année, Humania Assurance figure parmi les lauréats du prestigieux concours Canada's Top 100 Employers 2019, une compétition nationale qui reconnaît annuellement les employeurs offrant les meilleurs lieux de travail. Les gagnants de la 6e édition sont annoncés aujourd'hui dans un magazine spécial du Globe and Mail.

« Les employés et les cadres supérieurs sont très proches. Le président et le vice-président savent qui nous sommes, et ils font le maximum pour garder les employés heureux », déclare Louise Crawford, analyste au Service des réclamations chez Humania Assurance.

Le projet « Les Dragons » est l'exemple parfait; lancé en 2017 chez Humania, il encourage la communication et l'engagement sur le lieu de travail de manière innovante. En effet, les employés soumettent des idées pour améliorer les processus de travail ou le lieu de travail en général, puis présentent leur cas à la direction de Humania. Ainsi, chaque année, cinq des meilleures idées sont choisies parmi la vingtaine de présentations.

Selon Stéphane Rochon, président et chef de la direction, une excellente idée tirée du projet « Les Dragons » consistait à créer une salle d'entraînement physique qui se démarque du gymnase traditionnel que l'on trouve habituellement dans les entreprises; la différence est que la plupart des entraînements sont dirigés par des employés. « Un jour, la responsable du centre d'appels pourrait ainsi devenir la professeure de yoga, et un des programmeurs pourrait agir en tant qu'entraîneur de kick-boxing », déclare-t-il.

« L'approche est très inclusive; cela crée un état d'esprit et un engagement différents au lieu de faire appel à un entraîneur externe, mais si nous avons besoin d'expertise, nous le ferons également. Cela crée une camaraderie entre les membres du personnel. »

Admissibilité au concours Top 100

Les employeurs sont évalués selon huit critères :

Lieu de travail physique;

Atmosphère de travail et sociale;

Prestations de santé, financières et familiales;

Vacances et congés;

Communications avec les employés;

Gestion du rendement;

Formation et développement des compétences;

Implication dans la communauté.

À propos de Humania Assurance

Humania est une mutuelle qui développe des solutions d'assurance de personnes axées sur les besoins des Canadiens depuis plus de 80 ans. Elle conçoit des couvertures d'assurance innovantes, accessibles via le Web de façon à simplifier le processus d'achat, et ce, à un prix concurrentiel.

