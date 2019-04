Améliorer l'accès aux espaces créatifs à Kitchener





Le gouvernement du Canada appuie la Bibliothèque municipale de Kitchener

KITCHENER, ON, le 12 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la construction et la rénovation d'espaces culturels afin de rendre les arts et le patrimoine encore plus accessibles.

Aujourd'hui, M. Raj Saini, député de Kitchener-Centre, a annoncé l'octroi de 97 367 dollars à la Bibliothèque municipale de Kitchener. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Cette somme, accordée dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, servira à moderniser et à agrandir le studio Heffner de la succursale centrale de la Bibliothèque municipale de Kitchener. Une fois rénové, le studio offrira plusieurs espaces de création que les membres du public pourront réserver gratuitement, notamment des aires d'apprentissage, des studios d'audiovisuel et des studios pour la prise du son.

Citations

« Notre gouvernement sait que les investissements dans les arts et la culture se traduisent par des communautés dynamiques et unies. Nous sommes fiers d'appuyer les travaux de rénovation de la Bibliothèque municipale de Kitchener, car ils dynamiseront la scène de création locale et rendront les arts et la culture encore plus accessibles à tous les habitants de la région. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'appui de notre gouvernement au studio Heffner de la Bibliothèque municipale de Kitchener est le bienvenu dans la région de Waterloo. Ce financement permettra aux artistes, aux organismes et aux membres de la communauté d'avoir accès à des espaces ultramodernes où explorer et créer. Il permettra aussi à la Bibliothèque de continuer à apporter une contribution précieuse à la culture numérique des habitants de notre région. »

--M. Raj Saini, député de Kitchener-Centre

« Nous sommes très heureux de cet appui financier généreux de la part du gouvernement du Canada. Ces fonds nous permettront de développer pleinement le studio Heffner, un laboratoire numérique ultramoderne offrant des possibilités d'apprentissage et de formation liées à l'innovation et à la culture numérique, de même que des studios d'enregistrement en direct, des salles de mixage et des espaces de diffusion et de baladodiffusion pour faire place à l'innovation et à la créativité des histoires racontées par la musique, les vidéos et les balados. Ce carrefour culturel changera la donne pour beaucoup de nos citoyens qui pourront profiter gratuitement de programmes, d'équipement, de logiciels et d'espaces qui ne sont offerts nulle part ailleurs dans la communauté. »

-- Mme Mary Chevreau, directrice générale, Bibliothèque municipale de Kitchener

Les faits en bref

Le studio Heffner est un espace de 3 600 pieds carrés dans la succursale centrale de la Bibliothèque municipale de Kitchener, en Ontario. Cet espace sert aux ressources et aux programmes des médias numériques. Des travaux de construction sont en cours pour l'agrandissement et la rénovation des installations.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Dans le budget de 2017, on prévoyait d'investir 300 millions de dollars en 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements un peu partout au Canada contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

Liens connexes

Bibliothèque municipale de Kitchener

Fonds du Canada pour les espaces culturels

