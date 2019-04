Le PHOTO & IMAGING SHANGHAI 2019 se tiendra du 10 au 13 juillet au NECC





SHANGHAI, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Mis sur pied par le sous-comité de Shanghai rattaché au Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT) et l'Association des photographes de Shanghai, et organisé par la Shanghai International Exhibition Company, le salon PHOTO & IMAGING SHANGHAI 2019 (« P&I SHANGHAI ») se tiendra du 10 au 13 juillet 2019 au Centre national des expositions et des congrès (NECC) de Shanghai. Il devrait réunir 250 exposants nationaux et étrangers sur une superficie de 25 000 mètres carrés et attirer 50 000 acheteurs et visiteurs du monde entier.

Placé sous le thème « L'image, témoin d'une vie meilleure » en 2018, et principal salon de l'image en Chine et dans la région Asie-Pacifique, le P&I SHANGHAI est devenu une plateforme unique où sont présentés « matériel vidéo professionnel, matériel de photographie destiné au grand public, accessoires de photographie, outils de rendu d'image et de post-production, et cadres ». Il remplit ce faisant différentes fonctions, dont « lancement de produits, présentations, expérience visiteur, achats et échanges commerciaux, coopération et communication ».

« Intelligence + potentiel de la nouvelle image », des marques de qualité pour définir conjointement l'image de demain

Avec pour thème « Intelligence + avenir de la nouvelle image » en 2019, le salon donnera davantage de place à l'intelligence dans le cadre de l'innovation produit et de la modernisation du secteur tout en mettant l'accent sur les nouvelles technologies et les multiples supports image et vidéo tels que l'Internet mobile, les services de photographie instantanée, le stockage sur le cloud pour la photographie ainsi que sur les tendances en matière de distribution et de droits d'auteur. Le P&I SHANGHAI s'attache à promouvoir la nouvelle vision du secteur et à identifier les nouveaux potentiels de développement.

P&I SHANGHAI s'engage à bâtir une plateforme pour accueillir la chaîne complète de la filière « capture et rendu d'image professionnels » de haute qualité. Le P&I SHANGHAI promet aux visiteurs, qu'ils soient acheteurs, photographes, collaborateurs de studios photos ou encore passionnés de photographie, une expérience complète et à plusieurs niveaux. D'autres événements seront organisés en parallèle pour répondre aux différents besoins des visiteurs, parmi lesquels « Exposition photos », « Concours photos », « Conférence sur les techniques de photographie » et « Foire commerciale ».

Le NECC (Shanghai) accueillera en même temps l'exposition sur le mariage chinois « China Wedding » et ses quatre expositions secondaires, à savoir l'exposition Tournages et photographies de mariages de Shanghai, la foire internationale de l'industrie du mariage de Shanghai, l'exposition internationale sur les robes, le maquillage et les accessoires de mode pour mariage et l'exposition Album photo, cadres et consommables de mariage de Shanghai. La « Shanghai International Baby Photo Expo 2019 », une autre exposition proposant de nombreuses activités, se tiendra également au NECC (Shanghai).

Informations essentielles :

Date : du 10 au 13 juillet 2019

Lieu de l'exposition : Centre national des expositions et des congrès (NECC) de Shanghai

Adresse : No 333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (entrée Nord)

No 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai (entrée Ouest)

Métro : prendre la ligne 2 jusqu'à la station East Xujing, sorties 4, 5, 6, (près de l'entrée Ouest)

Prendre la ligne 17 jusqu'à la station East Zhuguang Road (près de l'entrée Nord)

