La députée de Fabre marraine une pétition sur REM et lance un site internet





LAVAL, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Emploi et de Solidarité sociale et porte-parole de l'opposition officielle pour les Aînés et les Proches aidants, madame Monique Sauvé, lance aujourd'hui un site internet destiné aux citoyens de la ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes : www.moniquesauve.ca. En signant le formulaire affiché sur le site web, les citoyens recevront de manière ponctuelle de l'information sur l'avancement des travaux du REM.

De plus, la députée marraine une pétition disponible en ligne sur le site internet de l'Assemblée nationale du Québec afin de demander au gouvernement de bonifier les mesures d'atténuation présentées le 28 février dernier et de s'assurer que la qualité de vie paisible des quartiers soit conservée.

« Le 28 février dernier, le gouvernement caquiste a dévoilé les mesures d'atténuation qui seront déployées à partir de 2020. Beaucoup trop peu, trop tard. Les citoyens sont déjà témoins des impacts. Ils se préoccupent de leur qualité de vie, de l'impact sonore et du paysage. À quoi ressembleront les gares? Combien de temps cela prendra-t-il pour aller vers le centre-ville et ailleurs avec la diminution de services? Est-ce qu'on va voir des gros piliers se construire, de l'éclairage aux néons 24 heures sur 24 dans s'installer dans leurs quartiers paisibles? Joignez votre voix à la mienne et demandons, ensemble, au gouvernement qu'il exige que la Caisse de dépôt et placement du Québec vous entende, vous informe et vous respecte.», affirme la députée de Fabre, Monique Sauvé.

Le 28 février dernier, le gouvernement caquiste a annoncé les premiers pas de ce que vont être les mesures d'atténuation à compter de 2020. Ces mesures prévoient une augmentation de 100% du temps de transport jusqu'au milieu de 2021 et une approximation inconnue pour la suite. La diminution de service a cependant déjà débuté.

Lien connexe

Site Web : www.moniquesauve.ca

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 13:54 et diffusé par :