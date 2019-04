Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent un soutien à l'industrie forestière de Mont-Laurier, Québec





MONT-LAURIER, QC, le 12 avril 2019 /CNW/ - David Graham, député de Laurentides-Labelle, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, et de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, annoncera un soutien important à l'industrie forestière en compagnie de Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

Un point de presse suivra l'annonce.

Date : Le lundi 15 avril 2019 Heure : 11 h (HAE)



Lieu : Uniboard Canada inc.

Usine de Mont-Laurier

845, rue Jean-Baptiste-Reid

Mont-Laurier (Québec) J9L 3W3

