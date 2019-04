Nord-est du Nigéria : plus de 3 500 enfants recrutés par des groupes armés non étatiques depuis 2013





Cinq ans après l'enlèvement de Chibok, l'UNICEF demande la protection des droits de l'enfant

ABUJA, le 12 avril 2019 /CNW/ - Plus de 3 500 enfants, dont la plupart âgés de 13 à 17 ans, ont été recrutés par des groupes armés non étatiques de 2013 à 2017 et ont été utilisés dans le conflit armé qui sévit dans le nord-est du Nigéria, a déclaré aujourd'hui l'UNICEF à l'approche du cinquième anniversaire de l'enlèvement de Chibok.

L'UNICEF a déclaré que ces chiffres ne sont que ceux qui ont été confirmés; les nombres réels sont probablement plus élevés.

En 2018 dans le nord-est du Nigéria, en plus de ces enfants, 432 autres ont été tués et mutilés, 180 ont été enlevés, et 43 filles ont été agressées sexuellement.

Plus de 100 filles parmi celles enlevées à Chibok sont toujours portées disparues.

La date anniversaire de l'enlèvement, le 14 avril, est un triste rappel que des enlèvements d'enfants à grande échelle et que de graves violations des droits de l'enfant continuent de se produire dans le nord-est du pays.

« Les enfants devraient en tout temps se sentir en sécurité chez eux, à l'école et aux terrains de jeux », a déclaré Mohamed Malick Fall, un représentant de l'UNICEF au Nigéria.

« Nous demandons aux parties prenant part au conflit de respecter leurs obligations en vertu du droit international et de mettre fin aux violations des droits des enfants, ainsi que de cesser de prendre pour cibles les infrastructures civiles, y compris les écoles. C'est le seul moyen de commencer à apporter des améliorations durables dans la vie des enfants qui se trouvent dans cette région dévastée du Nigéria. »

Depuis 2012, des groupes armés non étatiques dans le nord-est du Nigéria ont recruté et utilisé des enfants comme combattants et non-combattants, violé des filles et les ont forcées à se marier, et ont commis d'autres violations graves à l'encontre d'enfants. Certaines des filles tombent enceintes en captivité et accouchent sans le moindre soin médical.

L'UNICEF continue d'apporter son soutien au gouvernement du Nigéria dans ses efforts pour protéger les enfants du pays. L'organisme travaille en collaboration avec le ministère de la Condition féminine et du Développement social de l'État de Borno, ainsi qu'avec d'autres partenaires pour venir en aide aux enfants qui ont été sauvés ou qui ont pu s'échapper.

En 2017 et 2018, l'UNICEF et ses partenaires ont procuré des services de réinsertion communautaires à plus de 9 800 personnes anciennement associées à des groupes armés, de même qu'aux enfants vulnérables au sein des communautés. Ces services permettent de retrouver les familles des enfants, de les renvoyer dans leur communauté, et de leur offrir un soutien psychosocial, une éducation, une formation professionnelle, des stages informels et des possibilités d'améliorer leurs moyens de subsistance.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file mondial des organisations humanitaires dont la mission est axée sur l'aide à l'enfance. Nous oeuvrons dans le monde entier, peu importe les circonstances, afin de protéger les enfants et de leur procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, des services d'assainissement et une alimentation. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

SOURCE UNICEF Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 12:46 et diffusé par :