Dépôt à la Chambre des communes d'un projet de loi du Sénat visant à interdire au Canada les tests sur les animaux pour les cosmétiques





OTTAWA, 12 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la présentation du projet de loi sur les cosmétiques sans cruauté (S-214) à la Chambre des communes par Marilyn Gladu, députée du parti conservateur et porte-parole en matière de santé, le Canada est en passe de devenir le 40e pays du monde à interdire l'expérimentation animale dans le domaine cosmétique. Ce projet de loi est le produit de plusieurs années de mobilisation menée par Humane Society International, l'Alliance animale du Canada et Lush cosmétiques frais faits à la main. Il a également reçu l'appui de plus de 750?000 Canadiens d'un océan à l'autre.



La Loi sur les cosmétiques sans cruauté a été présentée pour la première fois en juin 2015 par la sénatrice du parti conservateur Carolyn Stewart Olsen, en collaboration étroite avec HSI/Canada et l'Alliance animale. HSI a également été au premier plan du changement de politique publique internationale en faveur de cosmétiques non testés sur les animaux, en conduisant des réformes juridiques dans les pays de l'Union européenne, en Inde, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan, en Corée du Sud, au Guatemala et plus récemment, en Australie. Une loi similaire est également en cours d'établissement aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en Afrique du Sud, et au Sri Lanka, entre autres.

Troy Seidle, vice-président du département Recherche et Toxicologie de HSI, a déclaré : «?En tant que Canadien fier de l'être, rien ne pourrait me rendre plus heureux que de voir mon pays faire un pas de plus vers un marché de la beauté sans cruauté. Aujourd'hui, il existe une vaste gamme d'ingrédients cosmétiques et d'approches pour l'évaluation de la sécurité sanitaire ne nécessitant plus de réaliser des expérimentations sur les animaux. Pour cette raison, il n'y a tout simplement aucune excuse pour continuer de s'appuyer sur les expérimentations animales dans le cadre d'essais de produits ou d'ingrédients cosmétiques.?»

Mark et Karen Wolverton, copropriétaires de Lush cosmétiques frais faits à la main, Amérique du Nord, ont ajouté : «?Le temps est venu de mettre un terme à la cruauté dans le domaine cosmétique et d'écouter les 88 pour cent de Canadiens qui s'opposent à l'expérimentation animale pour les cosmétiques. Nous savons que lors du vote de cet automne, nos millions de clients qui soutiennent le projet de loi S-214 éliront des dirigeants qui sauront agir en leur nom sur cette question. Nous pensons que l'expérimentation animale pour les cosmétiques, qui perpétue la souffrance animale, ne constitue pas une pratique acceptable ni justifiable.?»

Liz White, directrice de l'Alliance animale du Canada, a déclaré : «?Nous incitons vivement le gouvernement canadien à agir rapidement et à adopter cette loi cruciale afin de mettre immédiatement un terme à cette cause inutile de souffrance animale. Nous sommes impatients de travailler avec des représentants et de voir le Canada prendre place aux côtés d'autres nations dans la liste des pays interdisant la cruauté dans le domaine cosmétique, par l'adoption de la Loi sur les cosmétiques sans cruauté.?»

Gladu a ajouté: « La protection des animaux a toujours été une cause qui me tient à coeur et je suis ravi de parrainer ce projet de loi afin que les députés puissent débattre de cette question importante. »

Selon un sondage mené par le Strategic Counsel au nom de l'Alliance du Canada et HSI, 88 pour cent des Canadiens s'accordent à dire que l'essai de nouveaux produits cosmétiques ne justifie pas la souffrance des animaux et 81 pour cent soutiendraient une interdiction nationale des expérimentations animales dans le cadre de test de produits ou d'ingrédients cosmétiques.

Pour les demandes d'entrevue, veuillez communiquer par téléphone ou par courriel avec la personne-ressource pour les médias indiquée ci-dessous.

Contact média: Christopher Paré ? b: 514 395-2914 x 206, c: 438 402-0643, cpare@hsi.org

Humane Society International/Canada est un leader en matière de protection animale. HSI Canada met en oeuvre des programmes de protection des animaux de compagnie, de la faune et de son habitat naturel, de préservation de mammifères marins et de bien-être des animaux de ferme et des animaux dans la recherche. HSI/Canada est fière de faire partie de Humane Society International ? l'un des organismes de protection animale les plus importants au monde. HSI/Canada célèbre les animaux et confronte la cruauté dans le monde entier ? sur internet à l'adresse www.hsicanada.ca .

L'Alliance animale du Canada est engagée pour la protection animale au moyen de politiques et de mesures éducatives et de défense. Depuis 1990, l'Alliance animale du Canada est engagée pour la protection de tous les animaux et pour la promotion de relations harmonieuses entre les hommes, les animaux et l'environnement. Elle rassemble des professionnels qualifiés, diplômés en protection animale et environnementale. Ensemble, nous travaillons à l'élaboration d'initiatives de sensibilisation éducatives et législatives en matière de protection des animaux et de l'environnement, à l'échelle locale, nationale et internationale. En ligne sur animalalliance.ca.

LUSH Cosmétiques frais faits à la main est une entreprise de cosmétiques sains et ludiques. LUSH propose des soins de la peau et des cheveux, des produits de bain luxueux et éthiques, ainsi qu'une sélection de cadeaux uniques composés de produits parfumés et efficaces. Jamais testés sur les animaux, tous les produits Lush sont végétariens et près de 85 % d'entre eux sont véganes, 40 % sont sans conservateurs et 35 % sans emballage. Lush soutient le commerce équitable, les initiatives de commerce communautaire et de bienfaisance, et a une ligne de conduite simple : avoir la plus faible incidence possible sur l'environnement tout en élaborant des produits beaux et efficaces.

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2f34cab-91e2-4559-bab0-adaf924366ad

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 12:45 et diffusé par :