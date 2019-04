Annonce sur la traçabilité des sols contaminés - La FQM appuie fermement la démarche du ministre Charrette





QUÉBEC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - «?Ce sont les membres de la FQM qui subissent les effets des déversements illégaux de terres contaminées sur leur territoire et nous sommes heureux que le ministre prenne les bons moyens pour régler le problème?», a déclaré le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers, à la suite de l'annonce du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette, sur les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette pratique qui affecte directement l'environnement de nos territoires. « Il est urgent de faire quelque chose et nous appuierons fermement le ministre pour qu'il réussisse dans sa démarche?», a ajouté M. Demers.

M. Demers est d'autant plus satisfait qu'il avait sensibilisé le ministre à cette problématique lors d'une rencontre tenue récemment. Le conseil d'administration de la Fédération a d'ailleurs adopté une résolution plus tôt cette semaine pour lui demander de s'attaquer au problème. «?Nous sommes heureux de constater la volonté exprimée par le nouveau ministre et nous lui offrons toute notre collaboration dans le processus d'adoption et de mise en oeuvre du nouveau règlement?», a conclu le président de la FQM.

