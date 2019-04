Avis aux médias - Le gouvernement du Canada aidera les entreprises de l'Ouest canadien à accéder aux marchés internationaux





WINNIPEG, le 12 avril 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce et à une causerie au coin du feu présentées par l'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Le ministre Carr annoncera un soutien visant à aider les industries de l'information et des communications de l'Ouest canadien à étendre leurs activités sur la scène mondiale.

Date : Le lundi 15 avril 2019 Heure : 10 h Endroit : Conseil national de recherches du Canada

Atrium

435, avenue Ellice

Winnipeg (Manitoba)

