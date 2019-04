Ressources GéoMégA retient les services du Groupe Howard pour l'assister dans ses programmes de communication avec les investisseurs et les marchés financiers





MONTRÉAL, 12 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources GéoMégA inc. (« GéoMégA » ou la « Société ») (TSX?V : GMA) a le plaisir d'annoncer qu'elle a retenu les services du Groupe Howard en tant que conseiller en communication sur les marchés financiers pour l'assister autant dans ses initiatives en ligne que traditionnelles destinées aux investisseurs institutionnels, aux groupes d'investissement ainsi qu'à la communauté d'investisseurs élargie.

L'entente couvre une période de 6 mois à compter du 11 avril 2019 et sera renouvelable mensuellement par la suite. La rémunération payable au groupe Howard sera de 7 500 $ par mois. En outre, le groupe Howard s'est vu attribuer 500 000 options, acquises sur 12 mois et valables durant cinq ans à un prix d'exercice de 0,16 $ par action. L'entente est sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Depuis 1988, le groupe Howard propose aux entreprises cotées en bourse des programmes complets d'information sur les investisseurs et sur les marchés des capitaux, une assistance au financement, des solutions de développement commercial et des solutions de planification stratégique.

De plus, groupe Howard Inc. commentera de manière continue les activités de GéoMégA via son blog « Insight ». Les parties intéressées sont encouragées à s'abonner au flux de commentaires : https://howardgroupinc.com/howard-group-blog/.

La Société aimerait également annoncer que, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, elle a retenu les services de Independent Trading Group (ITG), Inc, (« ITG ») pour lui fournir des services de teneur de marché, conformément aux politiques et aux directives de la Bourse de croissance TSX et aux autres lois applicables.

ITG négociera les actions de GéoMégA à la Bourse de croissance TSX afin de maintenir un marché raisonnable et d'améliorer la liquidité des actions ordinaires de GéoMégA. L'entente entre ITG et la Société peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours et la Société a accepté de verser à ITG 4 250 $ par mois, payable trimestriellement. L'accord entre ITG et la Société ne contient aucun facteur de performance et ITG ne recevra aucune action ni option de la Société à titre de rémunération pour ses services.

À propos de GéoMégA (www.geomega.ca)

GéoMégA est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux au Québec. GéoMégA s'engage à respecter les normes de l'industrie minière canadienne et se distingue par son ingénierie innovante, l'engagement des parties prenantes et son dévouement à la transformation locale. GéoMégA est propriétaire de la carbonatite de terres rares de Montviel et poursuit le développement durable du raffinage des terres rares grâce à la technologie ISR d'Innord. GéoMégA détiens plus de 17,8M actions et plus de 20% de Kintavar Exploration inc. qui avance le projet de cuivre stratiforme Mitchi au Québec.

À propos de Independent Trading Group Inc.

Independent Trading Group se spécialise dans les services de teneur de marché et fournit ses services à des sociétés allant de sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX-V à certaines des plus grandes sociétés cotées en bourse au Canada depuis plus de 20 ans. ITG est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), ainsi que de toutes les bourses de valeurs canadiennes et systèmes de négociation alternatifs. Pour plus d'informations sur ITG, veuillez contacter le (416) 583-5987 ou info@itg84.com .

Pour plus d'informations, contactez :

Kiril Mugerman

Président et Chef de la direction

Ressources GéoMégA Inc.

Tel : 450-641-5119 ext. 5653

Email : kmugerman@geomega.ca

Dave Burwell

Vice-Président

The Howard Group Inc.

Tel: 403-221-0915

Toll Free: 1-888-221-0915

Email: dave@howardgroupinc.com

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris la commercialisation des technologies mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l'exercice terminé le 31 mai 2018, y compris la disponibilité de matières premières provenant de tierces parties raisonnablement disponibles pour l'usine de démonstration, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

