BIXI-Montréal lance la saison 2019 ! Les Montréalais et Montréalaises sont invités à rouler gratuitement toute la journée du dimanche, 14 avril





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Exceptionnellement, BIXI-Montréal offre aux Montréalais et Montréalaises le privilège de rouler en vélo BIXI gratuitement toute la journée de dimanche (8h à minuit) : « Nous sommes très fiers d'offrir cette journée qui nous permet de remercier tous les utilisateurs qui, depuis 11 saisons, nous accordent leur confiance. Notons que notre dernier sondage démontre un taux de satisfaction de 95 %. C'est donc pour nous l'occasion de leur témoigner notre reconnaissance envers leur fidélité et leur engagement dans un mode de transport durable », de dire Christian Vermette, directeur général de BIXI-Montréal.

La vente pré-saison traduit l'engouement pour le service

Malgré une température peu clémente, la vente pré-saison a généré une augmentation d'un peu plus de 5 % des abonnements saisonniers individuels, par rapport à l'an passé. Aussi, l'implication des entreprises demeure sur sa lancée, avec une augmentation de plus de 18 % des abonnements de groupe.

Nouveauté : Programme Les AMIS BIXI

BIXI-Montréal annonce la mise en place d'un nouveau programme qui incitera les BIXISTES à contribuer à l'augmentation de la disponibilité des vélos et des stations d'ancrage pour les autres utilisateurs, tout en obtenant des récompenses, comme des accès BIXI supplémentaires. Pour ce faire, les BIXISTES seront invités à accumuler des points en vue d'acquérir ces récompenses. Ces points seront alloués lors de la location d'un vélo à une station d'ancrage bondée et lors du report d'un vélo à une station d'ancrage qui en nécessite. La mise en place de ce programme contribuera à la fois à récompenser les efforts pour le réseau BIXI et à garder ses utilisateurs en forme !

Entente avec la Ville de Montréal

Rappelons qu'en janvier dernier, la Ville de Montréal a réitéré sa confiance envers BIXI-Montréal avec une entente de gestion pour une période de 10 ans. Cette entente confirme que BIXI est un partenaire incontournable de la mobilité intégrée, et que la Ville souhaite offrir un service de vélo-partage à l'ensemble des Montréalais.

BIXI fait son entrée dans 5 nouveaux arrondissements et ajout d'équipement

Avec ces 5 nouveaux arrondissements, (Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard), le réseau de BIXI passe de 11 à 16 arrondissements desservis. De plus, 60 nouvelles stations, 2 625 points d'ancrage et 1 000 vélos supplémentaires sont ajoutés au système BIXI. Ces nombreuses augmentations ont pour but, à la fois de consolider l'ensemble du réseau et de répondre à la demande sans cesse grandissante des utilisateurs.

Vivre l'expérience « Dimanches BIXI gratuits » offerts par Manuvie

Pour une 4e édition, les Montréalais et Montréalaises pourront profiter des « Dimanches BIXI gratuits» offerts par Manuvie, tous les derniers dimanches de mai à octobre 2019, en se procurant un vélo tout à fait gratuitement et pour rouler à travers la métropole. De plus, BIXI suggère de partir à sa découverte, à travers des activités à thèmes tels que : tournée des musées (mai), art urbain (juin), yoga dans les parcs (juillet), pique-niques dans les parcs (août), tournée des cafés (septembre) et soirées cinéma (octobre).

BIXI OPUS : Tarification spéciale pour les étudiants et aînés

En 2017, Montréal a été la première ville en Amérique à instaurer un système de paiement liant le transport en commun et le vélo-partage, par le biais de la carte Opus et des stations intelligentes.

En 2018, BIXI a introduit deux tarifs distincts « Aller simple » pour les utilisateurs de la carte OPUS. Sachant que cette clientèle est déjà fidélisée à la STM, cette initiative représente un incitatif tarifaire pour les encourager à faire le dernier kilomètre en BIXI. Ainsi, le tarif BIXI Opus régulier à 2,50 $ est offert à tous les détenteurs d'un abonnement mensuel ou annuel avec la STM. Un tarif BIXI Opus étudiants et aînés à 2 $ est également offert aux détenteurs de cette carte.

Manuvie, grand partenaire à nouveau cette année

Manuvie renouvelle son entente avec BIXI-Montréal pour une 4e année en tant que partenaire présentateur. « Nous sommes très heureux, encore cette année, de participer à la promotion de la mobilité active auprès des Québécois. D'ailleurs, nous préparons quelques surprises pour la saison 2019, ce qui alimente notre enthousiasme face au retour des BIXI sur le réseau cyclable de Montréal », d'ajouter Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec.

Nouveaux partenaires

Deux nouveaux partenaires Fido et Nespresso se joignent à BIXI pour organiser des activités promotionnelles ponctuelles.

BIXI en chiffres

Montréal est actuellement le 2e plus grand réseau de vélo-partage en Amérique, en plus d'être reconnue comme un leader mondial dans ce domaine. Depuis son lancement en 2008, 1,3 millions de BIXISTES ont effectué 38 millions de déplacements.

En 2018

Enregistrement record de plus de 5,3 millions de déplacements.

Croissance d'utilisation de 220 % au cours des cinq dernières années.

À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2019, le réseau comprenait 7 250 vélos et 600 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil et Westmount. Informations : https://montreal.bixi.com/

