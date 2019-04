Investissement dans la communauté francophone du Nord de l'Ontario





Le gouvernement du Canada soutient les langues officielles dans le Nord de l'Ontario

SUDBURY, ON, le 12 avril 2019 /CNW/ - Au fil des générations, les Canadiens ont gardé leurs langues officielles et leurs cultures bien vivantes. Il est essentiel d'en préserver la vitalité et, pour ce faire, nous devons favoriser des communautés fortes et dynamiques.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, était à Sudbury aujourd'hui pour annoncer l'attribution de 277 500 dollars à 3 organismes oeuvrant à la préservation et à la promotion des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans la région. Cet investissement pluriannuel de 3 ans, accordé par l'entremise des Programmes de financement des langues officielles du ministère du Patrimoine canadien, sera consacré à la programmation de ces organismes.

La ministre Joly a également profité de son passage dans le Nord de l'Ontario pour annoncer l'attribution de 25 200 dollars à 3 autres organismes de la région. Cet investissement représente une hausse de leur financement de base annuel, comme cela est prévu dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018?2023 : Investir dans notre avenir.

L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement totalisant plus de 300 000 dollars et contribuera à la vitalité des communautés vivant en situation minoritaire dans la région.

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a investi environ près de 1,28 million de dollars dans le Nord de l'Ontario pour appuyer les communautés de langues officielles en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme.

Citations

«?Nous savons à quel point il est important pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire d'avoir accès à des services et des programmes qui les aident à s'épanouir dans leur propre langue et à préserver leur culture. Grâce à ces investissements, nous soutenons les efforts visant à augmenter le nombre d'activités culturelles permettant aux communautés francophones de tout le Nord de l'Ontario de se rassembler et de prospérer.?»

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Les faits en bref

Le ministère du Patrimoine canadien soutient toute une gamme de Programmes de financement des langues officielles. Ensemble, ceux-ci font la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne, et encouragent le développement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire.

Trois organismes qui oeuvrent à la préservation et à la promotion des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Nord de l'Ontario se partageront un financement de 277 500 dollars, versé par l'entremise des Programmes de financement des langues officielles de Patrimoine canadien. Il s'agit de la Galerie du Nouvel-Ontario, centre d'artistes; de Prise de Parole Inc.; et du Salon du livre du Grand Sudbury.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose une somme supplémentaire de 499,2 millions de dollars, qui s'ajoute aux investissements courants de 2,2 milliards de dollars, portant ainsi l'appui du gouvernement du Canada à 2,7 milliards de dollars sur 5 ans.

En 2018, le financement de base des organismes des communautés de langue officielle a été rehaussé de 20 p. 100 pour toute la durée du Plan d'action. Ce soutien renforcera près de 300 organismes de tout le Canada.

Trois organismes profiteront d'une hausse de leur financement de base pour 2019-2020 et partageront un financement supplémentaire de 25?200 dollars dans le cadre du Plan d'action. Il s'agit du Club canadien français de Geraldton, du Club des francophones de Longlac et de l'Association francophone de Red Lake.

On trouve des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire. Chacune a des réalités et des besoins particuliers.

Tableau de données

Organisation Ville Exercice Financement Galerie du Nouvel-Ontario, centre d'artistes Sudbury 2019-2024 90?000 $ Prise de Parole Inc. Sudbury 2019-2024 97 500 $ Salon du livre du Grand Sudbury Sudbury 2019-2024 90?000 $ Club canadien français de Geraldton Geraldton 2019-2020 12?000 $ Club des francophones de Longlac Longlac 2019-2020 7?200 $ Association francophone de Red Lake Red Lake 2019-2020 6 000 $





TOTAL : 302 700$

