Samsung Canada est fière de vous présenter sa nouvelle tablette Galaxy Tab S5e élégante et polyvalente





Conçue pour la connectivité et le divertissement, la Galaxy Tab S5e est dotée de fonctionnalités intelligentes, intégrées dans un cadre fin et léger

MISSISSAUGA, ON, le 12 avril 2019 /CNW/ - Le mercredi 3 avril, Samsung Electronics Canada Inc. a dévoilé sa Galaxy Tab S5e, une tablette fine et légère, à la conception minutieuse, dotée de fonctionnalités intelligentes pour que vous restiez connecté. Incorporant un écran de 10,5 po et une batterie à grande capacité, la Galaxy Tab S5e a été conçue de façon rigoureuse pour une expérience de divertissement riche et immersive, pour que vous puissiez bénéficier d'un contenu illimité, sans compromis.

« Nous sommes heureux de présenter la Galaxy Tab S5e, conçue avec un design épuré et un écran remarquable, aux consommateurs du Canada. Que ce soit à la maison ou sur la route, la Tab S5e s'adapte à tous les styles de vie et à toutes les expériences de visionnement », a affirmé Jennifer Safruk, vice-présidente, Activités mobiles, Samsung Canada.

Design raffiné

Grâce à son design fabuleux et moderne, la Galaxy Tab S5e incarne la fonctionnalité et l'élégance. Grâce à la finesse incroyable du corps métallique épuré de 5,5 mm et à son faible poids de 406 g, la Galaxy Tab S5e est extrêmement légère, durable et conçue pour une intégration discrète dans votre quotidien. L'éventail de couleurs monochromes fraîches et modernes, y compris l'argenté, le noir et le doré, vous permet de choisir la couleur qui correspond le mieux à votre style.

Avec une autonomie accrue de la batterie pouvant atteindre 14,5 heures1, la Galaxy Tab S5e a été optimisée pour une performance longue durée, vous donnant la liberté de naviguer, visionner du contenu en ligne et jouer plus longtemps.

Intelligence intégrée

La Galaxy Tab S5e vous permet d'avoir le contrôle total sur votre monde connecté et se synchronise aisément avec votre téléphone intelligent Galaxy afin que vous puissiez prendre des appels ou répondre directement à des messages texte, même si votre téléphone est hors de portée. Elle fournit un moyen intelligent et pratique d'interagir avec votre appareil et sert de plateforme idéale pour contrôler vos technologies intuitives pour maison intelligente, à l'aide de SmartThings.2 Allumez votre téléviseur et vos lumières simultanément grâce à la commande rapide qui vous permet d'effectuer plusieurs actions à l'aide d'une seule commande tout en offrant une expérience améliorée de la commande vocale pour un usage à domicile, qui est plus rapide, plus simple et plus adaptée à vos besoins.

Lorsque vous avez besoin d'un ordinateur, un clavier (vendu séparément) couplé à Samsung DeX vous permettra une utilisation similaire.

Divertissement amélioré

Que ce soit un film qui vous tient rivé à votre fauteuil ou encore votre série télévisée préférée, profitez d'un contenu présentant un degré de précision remarquable sur l'écran Super AMOLED emblématique et immersif de Samsung. L'écran Super AMOLED offre une expérience de visionnement exceptionnelle pour tous les types de contenu, plus particulièrement les vidéos, les émissions télévisées, les films et les jeux. Il offre une magnifique reproduction des couleurs et un degré de luminosité de l'écran optimale. La Galaxy Tab S5e offre un affichage bord à bord de 10,5 po et des cadres amincis présentant un rapport écran-boîtier de 81,8 % pour une expérience de visionnement immersif qui donnera vie au contenu. Grâce à la Galaxy Tab S5e, vous pouvez aussi utiliser gratuitement le service YouTube Premium exceptionnel pendant une période maximale de quatre mois. Vous pouvez ainsi profiter de tout le contenu que vous aimez sur YouTube, YouTube Music et YouTube Gaming3 de manière illimitée et dans une superbe définition.

La Galaxy Tab S5e est idéalement agrémentée d'un son étonnant et riche grâce à ses quatre haut-parleurs, qui intègrent la technologie stéréo à rotation automatique pour un son plus fort et puissant adaptable à la façon de tenir la tablette (portrait/paysage). La Galaxy Tab S5e comporte aussi la technologie de son Dolby Atmos de AKG pour un son immersif en 3D et un rendu audio équilibré professionnel.

Disponibilité et précommandes

La Samsung Galaxy Tab S5e peut être précommandée dès le 3 avril 2019. Vous pourrez vous le procurer le 24 avril 2019 dans les boutiques expérience+ Samsung partout au Canada, en ligne sur le site Samsung.com et aussi chez les principaux détaillants au Canada au prix de départ de 549,99 $ (prix de détail moyen). Les clients qui précommanderont la Galaxy Tab S5e jusqu'au 23 avril 2019 recevront une paire d'écouteurs AKG Y5004.

Pour de plus amples renseignements sur la Tab S5e, consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s5e/SM-T720NZSAXAC/



Fiche technique du Samsung Galaxy Tab S5e

ÉCRAN Écran Super AMOLED WQXGA de 10,5 po JEU DE PUCES Processeur octocoeur de 64 bits (2 x 2,0 GHz et 6 x 1,7 GHz) MÉMOIRE ET STOCKAGE 4 Go + 64 Go ou 6 Go + 128 Go MicroSD jusqu'à 512 Go APPAREIL PHOTO Arrière : 13 Mpx Avant : 8 Mpx PORT USB3.1 (type C), POGO Connecteur pour écouteurs de type C fourni CAPTEURS Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de luminosité RVB CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0 GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo DIMENSIONS, POIDS 245,0 x 160,0 x 5,5 mm 406 g BATTERIE 7040 mAh + recharge rapide MISE À NIVEAU DU SYSTÈME D'EXPLOITATION Android 9.0 ACCESSOIRES Clavier avec étui-support à rabat rigide, station de recharge POGO, étui mince, étui-support à rabat rigide (non inclus) VIDÉO Enregistrement : UHD 4K (3840 x 2160) à 30 ips Lecture : UHD 4K (3840 x 2160) à 60 ips SON Son diffusé par quatre haut-parleurs de AKG, Dolby Atmos®

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Canada

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2017, Samsung a été classée parmi les 10 premières marques de la liste « Best Global Brands » d'Interbrand, parmi les 10 marques les plus influentes au Canada dans le cadre d'une étude menée par Ipsos Reid et parmi les 10 marques les plus admirées au Canada selon Leger Marketing. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé Espoir pour les enfants, elle soutient des causes liées à l'éducation publique, à la durabilité et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, consultez le site www.samsung.com.



1Selon l'autonomie moyenne d'une batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle d'une batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et autres. Les résultats peuvent varier. 2 Ne fonctionne qu'avec les appareils compatibles avec SmartThings. Vérifiez la compatibilité au www.samsung.com/smartthings. 3La promotion d'essai de quatre mois à l'abonnement de YouTube Premium est uniquement offerte aux participants qui achètent et activent une Galaxy Tab S5e entre le 20 février 2019 et le 29 février 2020. Vous trouverez les conditions complètes ici : https://www.youtube.com/t/terms_paidservice 4 Certaines conditions s'appliquent. L'offre est valide du 3 au 23 avril 2019. Précommandez auprès d'un détaillant canadien autorisé participant, de la boutique expérience+ Samsung ou au Samsung.com/ca. Précommandez une Samsung Galaxy Tab S5e (SM-T720NZDAXAC, SM-T720NZKAXAC, SM-T720NZSAXAC; prix courant 549,99 $ ou SM-T720NZDLXAC, SM-T720NZKLXAC, SM-T720NZSLXAC, prix courant 649,99 $) et obtenez en prime un casque d'écoute AKG Y500 (AKG Y500 noir GP-Y500HAHHCAD, prix courant 199,99 $) avec votre achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un seul casque d'écoute AKG Y500 par appareil Samsung Galaxy Tab S5e acheté. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier. L'offre n'a aucune valeur marchande.

La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion.

