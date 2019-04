NanoXplore remporte le prix de la commercialisation du graphène 2019





MONTRÉAL, 12 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V : GRA et OTCQX : NNXPF) est fière d'annoncer que la Société est la lauréate 2019 du IDTechEx Graphene & 2D Materials Award pour l'Avancée la plus significative du graphène, CNT ou la commercialisation de matériaux 2D.



Un tel prix a été présenté au IDTechEx Show à Berlin, en Allemagne, par Dr. Richard Collins (Analyste principal en technologie ? IDTechEx) et octroyé par Dr. Nikolaus Nestle (BASF SE ? Analyse et physique des matériaux) et Ivan Buckley (Directeur du développement des affaires -Graphene@Manchester à l'Université de Manchester). Par ailleurs, l'un des juges a affirmé : « L'augmentation fulgurante de la production de graphène chez NanoXplore devrait enfin changer la perception que le graphène est trop coûteux pour être utilisé comme additif aux composites à base de polymères dans des applications concrètes ».

Soroush Nazarpour, Président et Chef de la direction de NanoXplore, a affirmé ceci, suite à la réception du prix : « Nous sommes heureux d'être reconnus par l'IDTechEx en tant que chef de file mondial de la commercialisation du graphène. Un tel prix confirme notre technologie du graphène et la raison pour laquelle nous bâtissons une usine pouvant produire 10 000 tonnes de graphène par année. La construction de l'usine respecte les échéances et le budget et nous prévoyons finaliser la première phase de mise en service au cours du premier trimestre de l'année 2020. Nous sommes fiers des membres de notre équipe et les remercions pour leurs efforts remarquables à promouvoir le graphène afin qu'il devienne une solution viable à de nombreuses applications commerciales. De plus, nous remercions chaleureusement tous nos actionnaires pour leur soutien envers NanoXplore et IDTechEx, pour cet événement d'envergure ».

À propos du IDTechEx Show

L'IDTechEx Show est une exposition de deux jours à Berlin, en Allemagne, qui dévoile les dernières innovations technologiques dans plusieurs secteurs de technologies de pointe, incluant l'impression 3D, les véhicules électriques, la récupération de l'énergie, le stockage d'énergie, le graphène, l'internet des objets, l'indépendance énergétique hors-réseau, l'électronique imprimée ainsi que la technologie des capteurs et vêtements intelligents. Une telle exposition présente plus de 200 entreprises exposantes provenant de 60 pays, dont plusieurs font une démonstration en direct de leur technologie.

La prochaine cérémonie de remise de prix IDTechEx Graphene & 2D Materials se tiendra à Silicon Valley, Santa Clara, en Californie, les 18 et 19 novembre 2019. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : www.IDTechEx.com/USA .

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Également, la Société fournit à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels des produits standards et personnalisés en composites et en plastiques renforcés de graphène. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. Cette dernière emploie près de 400 employés et possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Suisse.

