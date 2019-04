Transport scolaire : grève prévue le 24 avril dans les Cantons de-l'Est





LAVAL, Québec, 12 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une grève générale illimitée sera déclenchée chez Autobus DL le 24 avril prochain à 7 h si les parties ne trouvent pas un terrain d'entente d'ici là. Entre 3000 et 3500 étudiants des commissions scolaires du Val-des-Cerfs et Eastern Townships pourraient être privés de transport scolaire. Les salaires sont au coeur du litige entre les parties.



«?Les augmentations proposées par l'entreprise ne permettent pas de compenser la hausse du cout de la vie, a expliqué le président de la Section locale 106 du syndicat des Teamsters, Jean Chartrand. Je vous rappelle que des chauffeurs d'autobus scolaires sont les chauffeurs professionnels les moins bien payés au Québec. Ils gagnent en moyenne 20?000 $ par année.?»

Le syndicat a annoncé mercredi que ses membres ont voté à 91 % en faveur d'un mandant de grève, à être exercé au moment jugé opportun. Or les plus récents pourparlers avec l'entreprise ont permis de conclure avec certitude qu'il n'y a aucune possibilité de règlement pour l'instant.

La convention collective est échue depuis l'été dernier. Le syndicat reste ouvert à poursuivre les négociations, mais la partie patronale n'est toujours pas disposée à faire de nouvelles offres et aucune autre rencontre entre les parties n'est prévue à ce jour.

«?Par solidarité avec les parents, nous nous étions engagés à émettre un préavis avant d'entreprendre un débrayage. On espère sincèrement que ce préavis de 12 jours leur permettra de trouver d'autres options pour le transport de leurs enfants. De notre côté, on continue d'essayer d'éviter une grève et conclure une entente juste et équitable pour nos membres,?» a ajouté Jean Chartrand.

Les conditions de travail dans cette industrie sont difficiles. Les chauffeurs d'autobus scolaires doivent composer avec de bas salaires, des horaires coupés, des conditions climatiques difficiles, l'état des routes qui laisse à désirer, le comportement des élèves et le manque de respect des autres usagers de la route à l'égard des autobus scolaires.

Une grève chez Autobus DL touchera principalement les villes de Cowansville, Bromont, Adamsville, Waterloo, Knowlton et Farnham.

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de près de 125?000 travailleuses et travailleurs au Canada, dont près de 1000 conducteurs et conductrices d'autobus scolaires au Québec. La Fraternité internationale des Teamsters compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

