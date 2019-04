Une nouvelle saison d'activité pour BIXI-Montréal !





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les vélos libre-service BIXI seront de retour le 14 avril et gratuits de 8h à minuit ce jour-là, ce qui marquera le début de la 11e saison du service de vélo-partage à Montréal. À l'occasion du lancement de cette nouvelle saison, la mairesse de Montréal, Valérie Plante était en compagnie d'Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal, de Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au sein du comité exécutif, M. Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal et M. Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec et commanditaire principal de BIXI.

« C'est une immense fierté pour moi de lancer cette nouvelle saison du vélo-partage à Montréal. Le BIXI est devenu au fil des années le symbole du dynamisme qui caractérise notre ville tout en permettant aux Montréalais et Montréalaises de se déplacer librement en adoptant de saines habitudes. En adoptant le BIXI, nous posons tous un geste pour notre planète, et faisons de ce mode transport un incontournable en terme de mobilité », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Après plus d'une décennie d'existence, BIXI continue de créer l'engouement à chaque saison en faisant de plus en plus de nouveaux adeptes. Ce moyen de transport actif s'intègre bien au mode de vie des Montréalais et Montréalaises. Je suis confiant que cette saison sera une fois encore à la hauteur des attentes des usagers », a ajouté Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal.

Porté par sa popularité, la Ville de Montréal étendra dès cette saison le territoire de BIXI avec l'ajout de nouvelles stations. « Avec l'entente de 10 ans récemment conclue avec BIXI, nous appuierons durablement la croissance de l'épine dorsale du vélo en libre service à Montréal. BIXI continuera de faciliter le déplacement d'un plus grand nombre nos citoyens et citoyennes », a souligné Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au sein du comité exécutif.

« Nous sommes très fiers d'offrir cette journée qui nous permet de remercier tous les utilisateurs qui accordent depuis onze saisons leur confiance envers BIXI. Nous sommes d'ailleurs extrêmement fiers d'avoir obtenu un taux de satisfaction de 95 % lors de notre sondage de fin de saison 2018. C'est donc pour nous l'occasion de leur témoigner notre reconnaissance pour leur fidélité », ajoute Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

En 2018, BIXI Montréal a une nouvelle fois battu le record de l'année précédente. Plus de 258 000 personnes ont effectué un grand total de 5,4 millions de déplacements. Ce succès extraordinaire pousse au dépassement et à la mise en place de nouvelles initiatives qui rendront le service encore plus accessible.

BIXI tourné vers l'avenir

Grâce à des innovations constantes, BIXI entend aussi continuer de rouler vers l'avenir en se fixant comme objectif de toujours améliorer la qualité de l'expérience client, tout en demeurant un leader mondial dans l'industrie du vélo-partage.

Dès le 14 avril, 5 nouveaux arrondissements s'ajoutent au réseau de BIXI, soit Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard ce qui portera le total à 16 arrondissements avec plus de 60 nouvelles stations, 2 625 points d'ancrage et 1 000 vélos supplémentaires qui sont en service.

11 ans de vélo-partage

Rappelons que le projet de doter Montréal d'un système de vélo-partage a vu le jour en 2007. Créatif, dynamique et innovateur, ce projet visait à proposer aux Montréalais et Montréalaises un mode de déplacement pratique et écologique et à démocratiser l'utilisation du vélo comme moyen de transport quotidien.

