Le Canada et le Manitoba appuient un nouveau centre communautaire pour les étudiants et les résidents de Niverville et des environs

NIVERVILLE, MB, le 12 avril 2019 /CNW/ - Investir dans des infrastructures sociales où les gens peuvent se réunir, partager des idées et accéder à des ressources vitales aide à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives où chacun a la possibilité de réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Kelvin Goertzen, ministre de l'Éducation et de la Formation, et Myron Dyck, maire de Niverville, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le nouveau centre de ressources communautaires de Niverville.

Le projet consiste à construire une nouvelle installation polyvalente de 9 200 mètres carrés où l'on offrira des programmes et des services récréatifs et culturels à la collectivité et aux gens des environs. Le nouveau multiplex comprendra un centre des arts de la scène, une garderie communautaire à but non lucratif, un complexe sportif, des aires de loisirs, une aire de jeux intérieure, un aréna, des salles de réunion et des aires communautaires communes.

Le centre de ressources communautaires sera construit sur le chemin Arena, à côté de la nouvelle école secondaire de Niverville et de l'aréna existant, afin de créer un « campus communautaire » où les étudiants et les résidents pourront accéder à de multiples commodités et programmes sociaux dans un complexe communautaire dynamique.

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 7,8 millions de dollars au projet dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba y consacre un montant maximal de 3,5 millions de dollars et la Ville de Niverville y alloue un montant maximal de 8,2 millions de dollars.

« Le Centre de ressources communautaires de Niverville offrira à la collectivité un nouvel espace formidable où les résidents de tous âges pourront avoir accès à des programmes culturels et récréatifs et à des ressources communautaires essentielles. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets d'infrastructure à l'échelle de la province qui améliorent la vie des Manitobains, favorisent la croissance économique et renforcent la classe moyenne. »

L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet représente le premier modèle de campus communautaire du Manitoba et tirera parti de l'utilisation d'espaces communs pour intégrer la culture, les loisirs et la communauté. La province du Manitoba continue d'investir dans des projets qui répondent aux besoins des collectivités locales, améliorent la croissance économique et rapprochent les collectivités rurales. »

L'honorable Kelvin Goertzen, ministre de l'Éducation et de la Formation

« La Ville de Niverville se réjouit de l'annonce de cette nouvelle installation puisqu'elle offrira un lieu de rassemblement à tous les résidents de notre collectivité. En tant qu'espace polyvalent, le centre aura quelque chose à offrir à tout le monde. De plus, il soutiendra la croissance future de Niverville et de la région environnante, ce qui créera une collectivité plus dynamique et plus saine. »

Myron Dyck, maire de Niverville

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Le budget de 2019 s'appuie sur le plan Investir dans le Canada , dans le cadre duquel le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays.

, dans le cadre duquel le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

