La verrerie polonaise emblématique KROSNO rayonne à l'exposition de Milan « Sakred Geometry » organisée dans le cadre du Fuorisalone





MILAN et VARSOVIE, Pologne, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Les oeuvres de verre de la marque KROSNO et la collection SAKRED, créée en collaboration avec Karim Rashid, ont été présentées au Fuorisalone 2019 à Milan. Dans le cadre de l'exposition HUMAN SPACES organisée par Interni Magazine, l'installation inspirée par la verrerie KROSNO et conçue par Mariusz Mi?ko? et Dorota Koziara sera présentée dans les locaux d'Università Statale, Ca'Grande jusqu'au 19 avril. Karim Rashid, créateur de renommée internationale et auteur de la première collection pour KROSNO D'SIGN, a assisté à l'ouverture de l'installation.

L'exposition KROSNO GLASS à Milan retrace l'histoire du verre, élément indissociable de la vie quotidienne des êtres humains. Le thème principal de l'événement est Human Spaces (Espaces humains) - les objets ou les espaces présents dans la vie humaine et contribuant au bien-être de leurs propriétaires. L'exposition KROSNO des oeuvres de verre est présentée dans les espaces historiques datant du XVe siècle de l'université de Milan et se tiendra jusqu'au 14 avril. L'installation « Sakred Geometry » signée Mariusz Mi?ko? renvoie à la construction conique en verre connue de la collection Sakred. Elle a été élaborée en accordant le plus grand soin pour l'intégrer au style des magnifiques espaces historiques de l'université.

L'ouverture de la première exposition de verres de KROSNO à Milan est non seulement une présentation des produits les plus importants et jamais exposés à ce jour des oeuvres de verre polonaises, mais aussi l'occasion de dévoiler la prestigieuse collection SAKRED conçue par KROSNO D'SIGN. Son auteur est le créateur de renommée mondiale Karim Rashid, dont les projets reposent sur trois fondements de la géométrie sacrée : cercle, ligne et triangle, énergie, relation et équilibre. KROSNO D'SIGN est une marque qui associe non seulement la qualité exceptionnelle des produits KROSNO, mais aussi un design unique qui satisfait les goûts des amateurs d'intérieurs d'exception.

Comme l'auteur l'a déclaré à propos de la collection de verres Krosno, SAKRED est une géométrie pure associant cylindres et cônes, les formes les plus universelles de l'univers, mais aussi celles les plus simples et intemporelles dissimulant l'âme. Les différentes combinaisons de formes colorées donnent à la vie quotidienne un sentiment de force, de stabilité et de pureté.

L'installation « Sakred Geometry » inspirée par la collection SAKRED a été créée par l'architecte Mariusz Mi?ko?. L'exposition, où vous pouvez voir les oeuvres de verre issues de la verrerie KROSNO, est le travail de Dorota Koziara, une créatrice célèbre en Pologne et à l'étranger. Dorota est l'une des créatrices qui a lancé la collaboration avec la marque KROSNO D'SIGN.

À propos de KROSNO

KROSNO rime avec qualité depuis 1923. La société est l'un des plus importants fabricants de verres ménagers en Pologne. Elle fournit plus de 60 marchés, selon les estimations. La marque KROSNO représente une vaste gamme de produits qui se démarquent par leur fonctionnalité, la connaissance du métier et le design intemporel.

KROSNO est célèbre sur les marchés internationaux pour sa technique emblématique de façonnage du verre. Toutefois, les clients peuvent apprécier des produits en verre fabriqués mécaniquement, dont la qualité est excellente et qui sont proposés à des tarifs compétitifs. Pour des entreprises du monde entier, KROSNO crée des produits personnalisés, offrant une vaste gamme de services, de la conception au produit final.

Les produits KROSNO sont fabriqués dans la verrerie Krosno, située dans le sud-est de la Pologne. L'usine est équipée de chaînes de production efficaces qui permettent de façonner le verre mécaniquement. La société est fière de ses fours impressionnants dont l'infrastructure est conçue pour mélanger et former les plus beaux produits en verre, fabriqués à la main par des artistes-fondeurs.

