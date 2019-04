Plus de 900 000 dollars pour le développement de trois entreprises de la Montérégie

Contribution remboursable de 500 000 $ sur un investissement total de 1,7 M$

LITO Green Motion (LITO) développe, fabrique et commercialise de puissantes motos électriques de luxe sous la marque SORA. La SORA est faite d'une enveloppe en fibre de carbone, de châssis en aluminium de classe aéronautique, et est dotée d'une gestion de puissance sophistiquée qui indique, au moment d'inscrire une destination dans le GPS, si le conducteur dispose d'assez de charges pour se rendre. L'entreprise a investi depuis sa création en 2009, plus de 4 M$ en R et D et en certification. Depuis 2014, LITO a livré ses premières unités au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France et au Kazakhstan.

Le projet vise la mise en oeuvre d'une stratégie de commercialisation aux États?Unis de la nouvelle génération de SORA. Les activités qui seront entreprises et financées par DEC sont : l'embauche d'un directeur des ventes et du marketing, le développement de deux démonstrateurs, l'homologation de certaines composantes suivant des améliorations apportées au modèle SORA, le développement et la production d'outils promotionnels, le développement et l'optimisation du site Web, la publicité sur les médias conventionnels et les réseaux sociaux, le développement de l'image de marque de LITO Green Motion, la participation à des foires commerciales et la tenue d'événements spéciaux (incluant l'acquisition d'un kiosque et le transport des démonstrateurs).

La réalisation de ce projet devrait permettre de créer 24 emplois.