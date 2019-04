Le CPQ souhaite la bienvenue à six nouveaux membres au sein de son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec), a profité de la tenue de sa 50e assemblée générale pour dévoiler la composition de son conseil d'administration pour la prochaine année. Alors que le mandat de certains administrateurs venait à échéance, les administrateurs ont profité de l'occasion pour inviter de nouvelles personnalités du milieu des affaires à s'impliquer dans la gouvernance de l'organisation.

Les nouveaux administrateurs nommés cette année sont :

Jean Bourcier , vice-président exécutif et directeur général, Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)

vice-président exécutif et directeur général, Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) Richard Darveau , président et chef de la direction, Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT)

président et chef de la direction, Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) Lyne Duhaime, présidente, ACCAP-Québec et vice-présidente principale, Politique et réglementation des marchés, Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes

présidente, ACCAP-Québec et vice-présidente principale, Politique et réglementation des marchés, Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes Émilie Dussault , directrice Pays-Canada, Technicolor Canada

, directrice Pays-Canada, Technicolor Canada Annie Pellerin , vice-présidente-RH et Communications, Marmen

vice-présidente-RH et Communications, Marmen Stéphane Raymond, directeur, Gestion de projets et construction - Est de l'Amérique du Nord et Directeur général - Montréal, Hatch

Ces derniers se joindront aux administrateurs qui ont vu leur mandat renouvelé:

Marc-André Roy , président du conseil d'administration du CPQ, président du conseil et chef de la direction R3D Conseil Inc.

, président du conseil d'administration du CPQ, président du conseil et chef de la direction R3D Conseil Inc. Stéphane Leduc , vice-président du conseil d'administration du CPQ, directeur général, CCN (Cegerco, Cegertec, Nuclear)

, vice-président du conseil d'administration du CPQ, directeur général, CCN (Cegerco, Cegertec, Nuclear) Yves-Thomas Dorval , président-directeur général, Conseil du patronat du Québec (CPQ)

, président-directeur général, Conseil du patronat du Québec (CPQ) Roger Arsenault , vice-président et président sortant, Groupe Aecon Québec, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

, vice-président et président sortant, Groupe Aecon Québec, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) Sylvie Cloutier , présidente et directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

, présidente et directrice générale, transformation alimentaire du Québec (CTAQ) Gérald Pepin , président, Sim Bâtiments d'acier et séchoirs à bois inc.

, président, Sim Bâtiments d'acier et séchoirs à bois inc. Julie Roy , présidente et chef de la direction, Services ménagers Roy ltée

, présidente et chef de la direction, Services ménagers Roy ltée Léopold Turgeon , président-directeur général, Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

, président-directeur général, Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) Francis Baillet , vice-président, affaires corporatives, Ubisoft

, vice-président, affaires corporatives, Ubisoft Karl Blackburn , directeur principal - Affaires publiques et relations gouvernementales Canada , Produits forestiers Resolu

, directeur principal - Affaires publiques et relations gouvernementales , Produits forestiers Resolu Lydia D'Errico , MBA, CPA, vice-présidente, Services financiers à l'entreprise, Ouest de l'ile de Montréal et Outaouais, Banque Royale du Canada

, MBA, CPA, vice-présidente, Services financiers à l'entreprise, Ouest de l'ile de Montréal et Outaouais, Banque Royale du Robert Desbiens , vice-président, développement corporatif et innovation, La Capitale

, vice-président, développement corporatif et innovation, La Capitale Michel Hémond , président, Pyradia

, président, Pyradia Marie-Hélène Jetté, Avocate, Associée, Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.

Avocate, Associée, Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Sylvain Bouchard , associé, Gauthier Bédard (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

, associé, Gauthier Bédard (Saguenay-Lac-Saint-Jean) Jean Pouliot , président, Produits métalliques PMI ( Bas Saint-Laurent )

Le CPQ tient à souligner la contribution des membres sortants du conseil d'administration :

Denis Deschamps , président et chef de la direction, Drakkar & Associés inc.

, président et chef de la direction, Drakkar & Associés inc. Mario Girard , président-directeur général, Port de Québec

président-directeur général, Port de Québec Josée Méthot , présidente-directrice générale, Association minière du Québec (AMQ)

, présidente-directrice générale, Association minière du Québec (AMQ) Suzanne Roy , présidente ex officio, Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de Sainte-Julie

Pour terminer, le CPQ souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de son Bureau des gouverneurs, à savoir :

Réal Bouclin , président fondateur et chef de la direction, Groupe Sélection

, président fondateur et chef de la direction, Groupe Sélection Yannis Mallat , président-directeur général des studios canadiens, Ubisoft

président-directeur général des studios canadiens, Ubisoft Jean Moreau , président et chef de la direction, Ciment McInnis

Pour connaître toute la composition du conseil d'administration du CPQ, veuillez cliquer ici.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

