La première édition du coin des gagnants de la NBA présenté par OLG se tiendra à Toronto avant les séries éliminatoires de 2019 de la NBA





- Une expérience interactive sur 13 000 pieds carrés pour les amateurs de basketball s'amorce demain : objets de collection des matchs, prix et légendes de la NBA sur place -

- Inscrivez-vous gratuitement à NBA.com/WinnersCorner -

TORONTO, le 12 avril 2019 /CNW/ - La National Basketball Association (NBA) et la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) vous font vivre la fièvre des séries éliminatoires de 2019 de la NBA à Toronto avec le Coin des gagnants de la NBA présenté par OLG. Cette expérience immersive de 13 000 pieds carrés destinée aux amateurs de basketball présentera la riche histoire des séries finales de la NBA et du trophée Larry O'Brien et mettra en vedette Robert Horry, qui détient sept titres de champion de la NBA, Gary Payton, qui a participé neuf fois au match des étoiles et détient un titre de champion de la NBA, et James Worthy, qui a participé sept fois au match des étoiles et détient trois titres de champion de la NBA.

L'événement gratuit, ouvert aux personnes âgées de 18 ans et plus, aura lieu au 950, rue Dupont, les 13 et 14 avril et les 18 et 19 avril. L'inscription est en cours à NBA.com/WinnersCorner.

« Nous sommes fiers de lancer une expérience toute nouvelle et contemporaine pour les amateurs de basketball en Ontario, avant les séries éliminatoires de 2019 de la NBA, a déclaré Dan MacKenzie, directeur général de NBA Canada. Grâce au soutien indéfectible d'OLG et à la passion que nous partageons pour l'innovation, cet événement captivera l'imagination des amateurs au moment où la popularité du basketball atteint un sommet au pays. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à la NBA pour offrir aux amateurs de sports cette occasion unique de s'imprégner de la culture des champions, a ajouté Randy Weyersberg, vice-président, Marque et commercialisation, OLG. OLG permet de réaliser des rêves chaque jour partout en Ontario. Et pour les mordus de basketball, y a-t-il un plus grand rêve que celui de se trouver en présence de légendes de la NBA et du trophée emblématique Larry O'Brien? »

Le Coin des gagnants de la NBA présenté par OLG comprendra :

une pièce immersive en miroirs OLG dans laquelle sera présenté le trophée Larry O'Brien ;

; une station de lancer HIT OR MISS « Pop-A-Shot » avec un tableau des meneurs où les amateurs pourront s'affronter les uns les autres pour gagner des prix autographiés;

une salle des champions LOTTO MAX où seront présentés des objets de collection de la NBA relatant des moments marquants de toute son histoire;

une moitié de terrain PRO?LINE où les invités pourront mettre à l'épreuve leurs habiletés à lancer pour courir la chance de rencontrer une légende de la NBA;

une salle Golden Ticket LOTTO 6/49 où les amateurs auront la chance de gagner des prix, y compris des billets pour un match des séries éliminatoires de 2019 de la NBA;

une station de t-shirts personnalisés comprenant les logos des 30 équipes de la NBA et un comptoir de vente au détail d'OLG;

une salle de projection de la NBA où seront présentés certains des meilleurs moments de l'histoire des séries finales de la NBA.

Le trophée Larry O'Brien est décerné chaque année à l'équipe qui remporte le championnat de la NBA. Conçu par Tiffany & Co. en 1977, le trophée est composé de près de 16 livres d'argent sterling et de vermeil et il est plaqué or 24 k.

Une preuve d'âge et d'inscription sera exigée à l'entrée. Suivez #NBAxOLG pour vous joindre à la conversation. Les amateurs peuvent suivre la NBA sur Facebook, Instagram et Twitter, et OLG sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de la NBA

La NBA est une entreprise sportive et médiatique mondiale bâtie autour de quatre ligues professionnelles : la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA jouit d'une grande présence internationale avec des matchs et événements diffusés dans 215 pays et territoires, en 50 langues, et des produits dérivés vendus dans plus de 100 000 magasins dans 100 pays sur six continents. Au début de la saison 2017-2018, la NBA comprenait 108 joueurs internationaux provenant d'un nombre record de 42 pays et territoires différents. Les produits numériques de la NBA comprennent NBA TV, NBA.com, l'appli NBA et NBA League Pass. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés sociales au monde, avec 1,5 milliard de mentions « j'aime » et d'abonnés dans l'ensemble des plates-formes de la ligue, des équipes et des joueurs. Avec son programme NBA Cares, la ligue s'attaque à d'importants problèmes sociaux en s'associant à des organismes de défense des jeunes reconnus à l'échelle internationale qui soutiennent l'éducation, l'épanouissement des familles et des jeunes de même que des causes liées à la santé.

À propos d'OLG

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 50 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

