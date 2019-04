La mobilisation prend forme pour la sauvegarde de Crustacés de Gaspé





GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Un peu plus de deux semaines après avoir lancé un appel à la mobilisation en faveur du maintien des activités de l'usine Crustacés de Gaspé, le syndicat Unifor se réjouit que plusieurs des élus et des acteurs de la région adhèrent au mouvement.

« Hier, nous avons rencontré des élus du gouvernement québécois ainsi que des représentants de différents ministères, nous avons ensuite rencontré des élus de plusieurs partis d'opposition dont le Parti québécois, Québec Solidaire, du côté fédéral le Bloc québécois et le NPD, ainsi que les maires de Grande-Rivière et de Chandler, des représentants de la MRC Rocher-Percé, de la chambre de commerce, du Fonds de solidarité FTQ et on doit dire que le bilan est positif. En fait, un consensus fort est en train de se dégager sur le fait que cette usine doit soit rouvrir ou soit être vendue à un autre promoteur qui veut l'exploiter », explique Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Le consensus repose sur le fait que le contexte actuel est favorable au maintien de cette usine en activité. En premier lieu, il faut savoir que le MAPAQ a investi environ 600 000 $ dans cette usine au cours des dernières années dans un projet de mise à niveau des équipements afin de répondre aux normes sanitaires internationales. De plus, les zones de protections de la baleine noire ont été réduites, ce qui devrait entraîner moins de contraintes pour la pêche et finalement les quotas ont été augmentés. « Les planètes sont alignées pour avoir une bonne saison et de la matière première à transformer. Dans ce contexte, la fermeture n'a tout simplement pas de sens », a indiqué M. Gagné.

« Nous demandons à toute la communauté, aux élus de tous les paliers, aux acteurs du secteur économiques et communautaires, bref à tout le monde de se joindre à nous pour passer un message fort à l'entreprise Gestion Unipêche MDM. Elle doit ouvrir son usine pour la saison ou à défaut, elle doit accepter de la vendre. Le maire de Grande-Rivière Gino Cyr nous a même indiqué avoir des entreprises prêtes à racheter et repartir l'usine dès demain matin. De notre côté, nous avons le Fonds de solidarité qui examine le dossier et recherche des promoteurs. Il y a de l'avenir pour cette usine et MDM n'a pas le droit de prendre en otage une région comme elle le fait présentement en maintenant cette usine fermée », a dénoncé le dirigeant syndical.

Le syndicat prépare actuellement une lettre commune qui sera soumise aux gens rencontrés pour approbation afin de passer le message à l'employeur.

En fin de journée, les dirigeants syndicaux ont aussi rencontré les membres à Chandler lors d'une assemblée d'information afin de les informer des différentes démarches réalisées depuis deux semaines. Notamment, le syndicat a obtenu le recours à l'arbitrage de première convention collective, ce qui veut dire qu'une convention collective sera ou bien négociée ou bien imposée par un arbitre, et ce, même si l'usine est en arrêt. Le syndicat s'apprête aussi à déposer une plainte en vertu du Code du travail à l'encontre de Gestion Unipêche MDM. Pour le syndicat, la fermeture constitue effectivement une entrave à la syndicalisation. Si le tribunal ne peut imposer la réouverture des installations, il peut néanmoins imposer des dommages et intérêts pour les pertes subies par les travailleuses et travailleurs et par le syndicat.

Rappel du dossier

Le 14 mars dernier, Gestion M.D.M. a annoncé la fermeture de l'usine Crustacés de Gaspé à Grande Rivière. Les parties étaient en processus de négociation de première convention collective. Le syndicat a d'abord dénoncé ce geste antisyndical tout en lançant une campagne en faveur du maintien de l'usine Crustacés de Gaspé en activités.

