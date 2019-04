Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada au CEE-UQAC à Saguenay





SAGUENAY, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, annoncera un soutien financier au Centre d'Entrepreneuriat et d'Essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date de la conférence de presse :

Lundi 15 avril 2019

Heure :

10 h

Lieu :

UQAC

Pavillon Promotion Saguenay

555, boulevard de l'Université

Saguenay (Québec)

G7H 2B1

