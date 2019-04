La Ville de Hampstead annule une séance extraordinaire du conseil





HAMPSTEAD, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la tempête médiatique qui entoure les propos du maire Steinberg sur le projet de loi 21 et puisque le conseil municipal veut que tous les arguments contre ce projet de loi soient entendus et débattus sans distractions inutiles, le maire Steinberg a décidé d'annuler la séance extraordinaire du conseil du 15 avril. Le conseil municipal présentera une résolution contre le projet de loi 21 à une date ultérieure dans une atmosphère plus sereine.



