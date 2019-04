L'exposition internationale de Shanghai des robes de mariée, du maquillage et des accessoires de mode 2019 se tiendra en juillet





SHANGHAI, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'exposition internationale de Shanghai des robes de mariée, du maquillage et des accessoires de mode 2019, une exposition dans l'exposition China Wedding Expo 2019, se tiendra du 10 au 12 juillet 2019, au Centre national des expositions et des congrès (Shanghai).

1. Des espaces réservés pour concevoir une plateforme professionnelle

L'exposition proposera une fois de plus un espace réservé aux marques haut de gamme, mettant l'accent sur le design original et les tendances actuelles en matière de mode, mais aussi sur le charme du sur-mesure. En outre, l'espace « Marques étrangères » offrira plus de marques provenant de 15 pays et régions, pour présenter les tendances internationales et proposera un plus grand choix à la jeunesse chinoise. L'événement constituera un pont entre le secteur chinois des robes de mariée et le monde extérieur, stimulant ainsi son développement vigoureux et qualitatif.

2. Des activités professionnelles faisant passer l'exposition à la vitesse supérieure

Shanghai Fashion Week 2019 pour les robes de mariée (automne) : événement très attendu des connaisseurs du secteur et du public, il comptera douze magnifiques défilés de mode, où de nouveaux produits seront présentés, permettant ainsi de saisir les dernières tendances de l'automne 2019.

Salon 2019 des créateurs de robes de mariée (automne) : plateforme fiable permettant aux créateurs de robes de mariée de découvrir les tendances et les nouveaux produits, le salon invitera les stylistes célèbres à présenter les dernières idées maquillage pour le mariage.

Concours de création de robes de mariée 2019 : le concours vise à révéler les plus grands talents en matière de design et à promouvoir le développement durable et l'innovation dans le secteur, en se positionnant comme un événement de référence dans le domaine. Il se tiendra deux fois par an.

Lieu de l'exposition : Centre national des expositions et des congrès (Shanghai)

Adresse : n°°333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (Entrée Nord)

n°°1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai (Entrée Ouest)

Site Web : www.chinaweddingexpo.com.cn

