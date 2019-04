Avis aux médias - Manifestation des employé-es municipaux de Mont-Tremblant





MONT-TREMBLANT, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les employé-es municipaux de la ville de Mont-Tremblant manifesteront devant l'hôtel de ville ce lundi à 12h en compagnie de l'ensemble des syndicats de la CSN de la région des Laurentides. Jacques Létourneau, président de la CSN, sera présent pour appuyer les travailleuses et travailleurs de la ville de Mont-Tremblant.

Sans contrat de travail depuis décembre 2016, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant se bat notamment contre les modifications aux horaires et aux échelles salariales, l'abolition de l'horaire d'été, et pour une meilleure conciliation travail-famille et loisirs.

Quoi : Manifestation en support aux employé-es municipaux de Mont-Tremblant

Où : Hôtel de ville de Mont-Tremblant

Quand : Lundi le 15 avril à 12h

Prises de paroles :

Jacques Létourneau, président de la CSN

Nathalie Arguin , présidente de la Fédération des employé-es des services publics (FEESP-CSN)

Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides - CSN

Kuang Selao , président du STT - Ville Mont-Tremblant

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 09:54 et diffusé par :