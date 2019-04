Huangling s'impose comme la référence en matière de ville fleurie en Chine





La visite des sites fleuris en toutes saisons de la ville fleurie orientale est désormais offerte aux visiteurs du monde entier

HUANGLING, Chine, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Huangling, l'un des plus beaux villages ruraux de Chine, situé dans le comté de Wuyuan, enjolive son programme de ville fleurie (« Flower Town ») en proposant en toutes saisons aux visiteurs un circuit le long des sites fleuris. Cette nouvelle visite mettra en avant la fusion des systèmes écologiques locaux et du cadre rural riche de 580 ans d'histoire et offrira ainsi aux personnes du monde entier une découverte d'un art de vivre qui s'articule autour des fleurs.

« Le projet 'Flower Town' est un élément essentiel de notre programme visant à présenter toutes les facettes de Huangling aux visiteurs, en plus des fleurs de colza déjà très réputées de Wuyuan qui donnent à la petite ville sa couleur jaune », a déclaré Wu Xiangyang, PDG de Wuyuan Rural Culture Development Co, Ltd. « Cette nouvelle visite va offrir davantage de couleurs aux yeux des visiteurs et leur permettre de profiter des floraisons bucoliques dans les champs et sur terrasses à flanc de coteaux, non seulement au début du printemps, mais à toute époque de l'année. »

Le nouveau circuit permettra aux voyageurs de contempler des magnolias et des pêchers en fleurs à côté des panoramas exceptionnels sur les fleurs de colza, le tout sur l'élégante toile de fond des bâtiments de style Hui. La visite des sites fleuris en toutes saisons met ensuite en valeur le chemin de 500 mètres où l'on peut découvrir les fleurs de cerisier, après les magnifiques fleurs blanches de poirier. Il faut aussi souligner les champs remplis de lagerstroemia (myrte crépu), de pivoines, de pruniers, de chrysanthèmes et de bougainvilliers, qui parent tous la ville de teintes différentes au gré des saisons.

De superbes compositions de pensées et de volubilis ont également été installées le long de l'ancienne rue Tianjie, longue de 300 mètres, qui est l'axe central conduisant les visiteurs sur les toits et les faisait descendre les collines.

Les décorations changeront tout au long de l'année, y compris à l'approche de la saison des récoltes, en respectant la tradition folklorique locale unique du shaiqiu, c'est-à-dire des « cultures séchées en plein air », alors que les villageois font sécher leurs récoltes au soleil et cultivent des piments forts, des tranches de citrouille et des chrysanthèmes dans des paniers en bambou sur les toits du village pour préserver leur qualité.

À propos de Huangling

Située dans le comté de Wuyuan, dans la province du Jiangxi, en Chine, Huangling attire des visiteurs du monde entier. Le village pittoresque et élégant a préservé et maintenu son architecture ancienne du style Hui et offre une découverte touristique authentique de la campagne chinoise. Dans ce site reconnu comme la plus belle campagne de Chine, la contemplation unique du shaiqiu ne peut être vécue qu'à Huangling, où des paniers remplis de récoltes colorées semblent lézarder au soleil.

