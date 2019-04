Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2019





DELSON, Québec, 12 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2019. La Société a déclaré une perte nette de 1,6 million $ ou 0,18 $ par action comparativement à une perte nette de 1,4 million $ ou 0,17 $ par action l'an dernier.



Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 28 février 2019 s'élevait à 88,2 millions $, comparativement à 96,7 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada seulement ont diminué de 8% par rapport à l'an dernier. Du côté des opérations, les frais de vente et d'administration ont diminué globalement de 1,0 million de dollars et le bénéfice brut global avant les frais de vente et d'administration a diminué de 1,2 million de dollars.

"Il est évident que des turbulences économiques compliquent davantage les conditions d'affaires. La Société garde un oeil aguerri sur ses coûtants et ses niveaux d'inventaire. Nous recevons toutefois beaucoup de soutien de notre clientèle et nous sommes dédiés à offrir un niveau de service exemplaire".

Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).

GOODFELLOW INC.

États consolidés du résultat global

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2019 et 2018

(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Trois mois terminés le 28 février

2019 28 février

2018 $ $ Chiffre d'affaires 88 153 96 684 Charges Coût des ventes 71 241 78 592 Frais de vente et charges administratives et générales 18 367 19 397 Perte sur disposition d'immobilisations corporelles 7 2 Charges financières nettes 691 681 90 306 98 672 Perte avant impôt sur le résultat (2 153) (1 988) Impôt sur le résultat (603) (557) Total aux éléments du résultat global (1 550) (1 431) Perte nette par action - De base et diluée (0,18) (0,17)





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au Au 28 février 30 novembre 28 février 2019 2018 2018 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 2 159 2 578 1 547 Clients et autres débiteurs 54 342 50 008 62 686 Impôts à recouvrer 647 - 2 262 Stocks 107 879 92 544 102 519 Charges payées d'avance 2 133 3 143 4 051 Total des actifs courants 167 160 148 273 173 065 Actifs non courants Immobilisations corporelles 33 958 34 356 35 684 Actifs incorporels 4 292 4 444 4 800 Actif au titre des régimes à prestations définies 2 703 2 704 2 409 Investissement dans une coentreprise 25 25 285 Autres actifs 849 916 849 Total des actifs non courants 41 827 42 445 44 027 Actifs totaux 208 987 190 718 217 092 Passifs Passifs courants Dette bancaire 56 155 42 835 65 385 Fournisseurs et autres créditeurs 36 066 29 192 37 657 Impôts à payer - 409 - Provision 336 336 938 Dividendes à payer 851 - - Partie courante de la dette à long terme 14 14 108 Total des passifs courants 93 422 72 786 104 088 Passifs non courants Provision 1 321 1 317 458 Dette à long terme 39 43 52 Impôt sur le résultat différé 3 652 3 652 3 582 Obligation au titre des régimes à prestations définies 91 57 909 Total des passifs non courants 5 103 5 069 5 001 Passifs totaux 98 525 77 855 109 089 Capitaux propres Capital social 9 152 9 152 9 152 Résultats non distribués 101 310 103 711 98 851 110 462 112 863 108 003 Passifs et capitaux propres totaux 208 987 190 718 217 092





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2019 et 2018 (en milliers de dollars) Non audités Trois mois terminés le 28 février

2019 28 février

2018 $ $ Activités opérationnelles Perte nette (1 550) (1 431) Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement 867 902 Charge de désactualisation de la provision 3 13 Impôt sur le résultat (603) (557) Perte sur disposition d'immobilisations corporelles 7 2 Charges d'intérêts 482 476 Déficit (excédent) de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 35 (8) Autres actifs 67 33 (692) (570) Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (11 781) (11 497) Intérêts payés (486) (686) Impôt sur le résultat payé (453) (116) (12 720) (12 299) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (13 412) (12 869) Activités de financement Diminution nette de l'emprunt bancaire (3 000) (3 000) Augmentation nette des acceptations bancaires 15 000 16 000 Remboursement de la dette à long terme (4) (34) 11 996 12 966 Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (312) (235) Augmentation des actifs incorporels (19) (33) Produit de disposition d'immobilisations corporelles 8 20 (323) (248) Sorties nettes de trésorerie (1 739) (151) Situation de trésorerie au début de la période 743 313 Situation de trésorerie à la fin de la période (996) 162 La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 2 159 1 547 Découvert bancaire (3 155) (1 385) (996) 162





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2019 et 2018

(en milliers de dollars)

Non audités Capital

social Résultats

non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2017 (audités) 9 152 100 282 109 434 Perte nette - (1 431) (1 431) Total aux éléments du résultat global - (1 431) (1 431) Solde au 28 février 2018 9 152 98 851 108 003 Solde au 30 novembre 2018 (audités) 9 152 103 711 112 863 Perte nette - (1 550) (1 550) Total aux éléments du résultat global - (1 550) (1 550) Transactions dans les capitaux propres Dividende - (851) (851) Solde au 28 février 2019 9 152 101 310 110 462

Goodfellow inc.

Patrick Goodfellow

Président et chef de la direction

Téléphone : 450 635-6511

Télécopieur : 450 635-3730

info@goodfellowinc.com

