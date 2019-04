/R E P R I S E -- Avis aux médias - Journée de réflexion FTQ sur la crise des médias/





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister à une Journée de réflexion sur la crise des médias qui se déroulera le samedi 13 avril à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) de 9 heures à 16 heures.

La FTQ est grandement préoccupée par l'avenir des médias d'information, notamment la presse écrite et les médias régionaux. La révolution numérique (Google, Amazon, Facebook, Apple) a modifié l'écosystème des médias traditionnels. Fermetures de médias, pertes d'emplois et transformation des métiers de l'information menacent la qualité de l'information.

Cette journée de réflexion permettra de mieux comprendre les enjeux liés aux transformations de l'écosystème dans lequel évoluent les médias; de faire le point sur les impacts dans nos milieux de travail et sur la manière de faire le travail et d'élaborer des stratégies de sortie de crise pour le maintien des emplois et la qualité de l'information.

Parmi les conférenciers et panélistes, outre le président de la FTQ, Daniel Boyer, seront entre autres présents Alain Saulnier, professeur en journalisme à l'Université de Montréal, Stéphane Giroux, journaliste à CTV et président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Colette Brin, professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval, Philippe Lapointe, vice-président des stations parlées de Cogeco et directeur général du 98,5 FM à Montréal, Nathalie Blais, conseillère syndicale au SCFP et coordonnatrice de la Coalition pour la culture et les médias, Alain Goupil, journaliste à La Tribune de Sherbrooke, Charles Michaud, éditeur à TopoLocal.ca, Marc-André Pelletier, journaliste et animateur de l'émission politique « Si la tendance se maintient » sur MAtv à Trois-Rivières, Marie-Ève Martel, journaliste à La Voix de l'Est et auteure et Brian Myles, directeur du journal Le Devoir.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Journée de réflexion sur la crise des médias



Date : Samedi 13 avril 2019



Heure : De 9 heures à 16 heures



Où : Institut de tourisme et d'Hôtellerie du Québec

Salle Mont-Royal (6e étage)

3535, rue Saint-Denis Montréal (Québec) H2X 3P1

(Métro Sherbrooke)

Le programme complet de la journée est disponible en ligne à https://ftq.qc.ca/journee-reflexion-medias.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

