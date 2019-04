Invitation aux médias - Annonce concernant la deuxième phase de la campagne PAUSE

L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, le chef de la direction de Capsana, M. Guy Desrosiers, et la présidente du comité d'experts PAUSE, Mme Magali Dufour, invitent les représentants et représentantes...

La Société de Développement Commercial Destination Centre-Ville est heureuse d'annoncer, en collaboration avec la compagnie LIME, l'organisation de quatre journées de sensibilisation à la sécurité et au respect des règles d'utilisation des...