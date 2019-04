Le salon international de la photo de bébés de Shanghai aura lieu en juillet 2019





SHANGHAI, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le salon international de la photo de bébés de Shanghai (automne) 2019 (Shanghai International Baby Photo Expo), se tiendra du 10 au 12 juillet 2019 au National Exhibition and Convention Center de Shanghai. Le salon devrait attirer plus de 200 exposants compétitifs, dont un nombre croissant de marques internationales, ainsi que 50 000 visiteurs professionnels, venus de 48 pays et régions du globe, qui se rassembleront sur une surface d'exposition de 30 000 mètres carrés.

Organisé deux fois par an, l'évènement s'efforce de mettre en place une plate-forme commerciale mondiale à guichet unique, destinée au secteur de la photographie pour les futures et les jeunes mamans, les nouveau-nés et les enfants.

Les visiteurs du salon se laisseront inspirer par les produits ingénieux et pourront par ailleurs se plonger dans les dernières innovations et technologies et rencontrer leurs futurs partenaires commerciaux dans l'industrie.

L'évènement mettra en avant des produits de pointe et les dernières tendances du secteur, notamment les séances photos s'articulant autour des bébés et de la famille, les vêtements et les accessoires utilisés pour photographier les bébés, les vêtements pour les futures et les jeunes mamans, ainsi que la photographie pour celles-ci, les albums de photo et les cadres, les périphériques de sortie pour la photo et les prises de vue, les toiles de fond pour les photos de bébé, entre autres choses.

Cet évènement à la pointe du secteur vous donnera également l'occasion de forger des relations et de faire prospérer votre entreprise grâce à de nombreuses activités, notamment des séminaires, des défilés de mode et le lancement de nouveaux produits et services. Le développement des industries nationales et internationales a permis au salon de connaître une croissance rapide ces dernières années.

L'évènement aura lieu en même temps que China Wedding Expo (salon chinois du mariage) et Photo & Imaging Shanghai. Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre en juillet 2019 à Shanghai !

Lieu du salon : National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

Adresse : nº 333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (Entrée Nord)

nº 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai (Entrée Ouest)

Site web : www.babyphotoexpo.com

