Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie près de 880 000 $ à la municipalité de Rivière-Bleue





RIVIÈRE-BLEUE, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureuse d'annoncer une aide financière de 879 410 $ pour la réfection et l'agrandissement de la section communautaire du complexe Rosaire-Bélanger à Rivière-Bleue.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son Programme Réfection et construction des infrastructures municipales. La Municipalité complétera le financement pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 1,2 M$.

Citations :

« En soutenant financièrement la réalisation de travaux pour des infrastructures à vocation municipale ou communautaire, notre gouvernement contribue à assurer la pérennité des services offerts aux citoyens. Nous continuerons à travailler de concert avec nos partenaires pour répondre aux besoins de la population de toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les investissements dans les infrastructures municipales sont toujours de bonnes nouvelles, encore plus en région où ces espaces agissent comme de véritables catalyseurs du développement social et communautaire. Cette annonce démontre que notre gouvernement est à l'oeuvre pour offrir des milieux de vie agréables aux résidents du Bas?Saint?Laurent. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles?de-la-Madeleine

« Ces travaux au complexe Rosaire-Bélanger étaient attendus par les élus municipaux, par les Riveraines et les Riverains ainsi que par les organismes communautaires qui y tiennent bon nombre d'activités culturelles et sociales. Je suis très fier de cette annonce qui confirme le rôle proactif de notre gouvernement dans le développement de collectivités dynamiques et attrayantes. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Nous sommes heureux de l'annonce du gouvernement du Québec concernant un projet qui permettra de mettre à niveau un bâtiment important pour la communauté de Rivière-Bleue. Il s'agissait pour nous d'un incontournable pour assurer le dynamisme et l'attractivité du milieu de vie. »

Claude H. Pelletier, maire de Rivière-Bleue

Faits saillants :

L'agrandissement permettra d'aménager un hall d'entrée et de nouveaux blocs sanitaires. Les travaux comprennent également le réaménagement et la mise aux normes de la cuisine.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 1 256 300 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 879 410 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

