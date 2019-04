Inspirés par l'héritage de Terry Fox - Des centres et des chercheurs spécialisés en oncologie du Canada atlantique unissent leurs forces pour offrir la médecine de précision aux patients atteints de cancer d'un bout à l'autre des Maritimes





Pour obtenir des images, des vidéos, des fiches d'information, ou pour en savoir plus sur l'inauguration du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, prière de visiter : www.marathonofhopecancercentres.ca/launch

ST. JOHN'S, le 12 avril 2019 /CNW/ - Pour la première fois au Canada atlantique, des centres, des hôpitaux et des chercheurs de premier plan spécialisés en oncologie s'unissent dans le but d'offrir aux patients atteints de cancer dans leur région du pays des traitements de médecine personnalisée et de précision.

Le groupe baptisé Consortium sur le cancer de l'Atlantique (CCA), qui compte environ 40 chercheurs et cliniciens provenant d'établissements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, espère pouvoir se joindre au Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, une initiative nationale lancée aujourd'hui par l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF), à St. John's, T.-N.-L.

Des représentants des trois provinces participaient à l'événement entourant le lancement, dans la ville de St. John's. Le consortium fera une demande de financement au réseau national le mois prochain dans le but d'amorcer un projet pilote ciblant les cancers colorectal et du poumon, qui sont les deux cancers les plus fréquents dans la région.

«?De la même façon que le Marathon de l'espoir de Terry Fox a uni une nation en touchant les communautés d'un bout à l'autre du pays, le Réseau des centre d'oncologie du Marathon de l'espoir unira les Canadiens d'un océan à l'autre en regroupant les partenaires locaux et régionaux, qui travailleront ensemble à des projets qui offriront un nouvel espoir aux patients atteints de cancer de leurs régions respectives du pays?», déclarait le Dr Victor Ling, président et directeur scientifique de l'IRTF.

Grâce à un financement de démarrage de 150 M$ du gouvernement du Canada, le nouveau réseau national créera des liens entre chercheurs et institutions partout au pays, permettant ainsi à une équipe de chercheurs en oncologie dévoués de partager leurs connaissances, de tirer profit de la technologie et de favoriser avant tout la collaboration. Les partenaires du réseau financeront celui-ci à la même hauteur que le gouvernement canadien.

«?Aujourd'hui s'amorce une nouvelle ère de la recherche sur le cancer, qui s'appuiera désormais sur la médecine de précision, et nous sommes fiers de travailler à mettre la touche finale au rôle que nous allons jouer en tant que force mobilisatrice sous-tendant la création de ce réseau collaboratif, déclarait à son tour le Dr Sherri Christian, biochimiste à l'Université Memorial de Terre-Neuve, qui dirige l'effort régional. Nous espérons être en mesure de lancer officiellement le CCA plus tard cette année et de nous joindre au Réseau des Centres d'oncologie du Marathon de l'espoir peu de temps après.?»

Une fois qu'il sera officiellement créé, le CCA deviendra l'un parmi plusieurs consortiums régionaux de toutes les régions du pays qui forment le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. Il rejoindra le Consortium contre le cancer de Montréal, au Québec, et le projet pilote C.-B.-Ontario, qui fonctionnent déjà, ainsi que le Consortium sur le cancer des Prairies, qui devrait entrer en opération plus tard cette année.

Ces consortiums régionaux se raccorderont ensuite au Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, afin de faire en sorte que la médecine de précision soit à la portée de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, peu importent où ils habitent.

«?En créant le CCA et en nous joignant au Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, nous espérons pouvoir offrir à chaque patient atteint de cancer dans notre région le bon traitement, au bon moment, pour son type de cancer en paticulier?», confiait le Dr Michael Johnston, responsable du pôle régional de l'Atlantique de l'IRTF, professeur de chirurgie à l'Université Dalhousie et ancien directeur du Beatrice Hunter Cancer Research Institute.

«?Voilà qui change vraiment la donne pour notre région en ce qui concerne la recherche sur le cancer et le traitement de cette maladie, déclarait le Dr Rodney Ouellette, président et directeur scientifique de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer et membre fondateur de l'Institut de recherche Terry Fox. Cette initiative fera de la médecine de précision une réalité dans la région, ce qui, nous l'espérons, nous permettra de voir les taux de survie et la qualité de vie de nos patients s'améliorer.?»

À PROPOS DU RÉSEAU DES CENTRES D'ONCOLOGIE DU MARATHON DE L'ESPOIR :

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir est la concrétisation d'une vision de longue date de l'Institut de recherche Terry Fox. Inspiré par Terry Fox et par son Marathon de l'espoir, le réseau représente une puissante plateforme collaborative qui comblera la brèche qui existe entre la recherche en laboratoire et les soins au patient en clinique. Tout comme Terry Fox a uni les Canadiens avec sa course et son rêve d'éliminer le cancer, le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir uniront nos chercheurs sur le cancer, qui poursuivront le même objectif lié à la médecine de précision.

À PROPOS DE L'INSTITUT DE RECHERCHE TERRY FOX

L'Institut de recherche Terry Fox (IRTF), fondé en 2008, investit dans des équipes et des partenariats de recherche en oncologie de calibre international axés sur la collaboration. Avec ses partenaires de recherche et de financement, l'IRTF s'emploie à provoquer la transformation de la recherche sur le cancer au pays en réunissant des organismes canadiens de premier plan en matière de recherche et de traitement du cancer et en leur permettant d'agir dans le cadre offert par le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. www.tfri.ca

