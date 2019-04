Opus One Resources Conclut un Accord Avec Magna Terra Minerals Pour L'acquisition de la Propriété Noyell Située le Long de la Faille Casa Berardi





MONTRÉAL, 12 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- OPUS ONE Resources Inc. (OOR - TSXV) et MAGNA TERRA Minerals Inc. (MTT-TSXV) ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont conclu un contrat d'option (le « contrat ») concernant la propriété Noyell de Magna Terra, située le long du corridor de déformation Douay-Cameron (au sud de la faille Casa Berardi), près de la mine d'or Vezza, qui est actuellement en production.



La propriété Noyell (la « propriété »), qui couvre une superficie de 2 536 hectares, est actuellement détenue à 100% par Magna Terra (« l'optionneur »). Aux termes de l'accord, Opus One (le « titulaire de l'option ») peut acquérir un intérêt de 100% dans la propriété en versant à Magna Terra un montant totalisant une valeur de 500 000 $ (en espèces ou en actions du titulaire d'option, ou une combinaison des deux, à la seule discrétion d'Opus One, sous réserve de l'émission d'un maximum de 7 millions d'actions ordinaires du titulaire d'options, sur une période de cinq (5) ans, comme suit:

Au plus tard dix (10) jours après la réception des approbations réglementaires requises (la « date d'entrée en vigueur »), le titulaire d'option versera à l'option un montant de 50 000 $;



Au plus tard au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, le titulaire de l'option versera à ce dernier un montant supplémentaire de 50 000 $;



Au plus tard au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, le titulaire de l'options versera à ce dernier un montant supplémentaire de 50 000 $;



Au plus tard au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, le titulaire de l'options versera à ce dernier un montant supplémentaire de 50 000 $;



Au plus tard au quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, le titulaire de l'options versera à ce dernier un montant supplémentaire de 100 000 $; et



Au plus tard le cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, le titulaire de l'options versera à ce dernier une somme finale de 200 000 $.

L'entente demeure sujette à l'approbation de la Bourse de croissance du TSX.

La propriété Noyell se trouve dans le corridor de déformation Douay-Cameron (juste au sud de la faille interprétée de Casa Berardi), qui abrite le gisement de Douay, à 35 km à l'ouest de la propriété, et la mine Vezza, qui est actuellement en production, situé à environ 8 km à l'ouest, d'une production historique d'environ 800 000 tonnes à une teneur de 4.5 gpt Au, selon Valère Larouche, géologue à la mine Vezza.

De nombreux indices aurifères ont été découverts au cours des vingt dernières années, notamment par Cominco Ltd., puis par SOQUEM, puis par Normabec Mining Resources.

L'or se trouve dans trois environnements géologiques :

1) Des faciès sulfurés dans des formations de fer

2) Dans les métasédiments cisaillés et

3) Dans une faille graphitique.

Il convient de noter que l'horizon de la mine Vezza (contact entre une bande de roches volcaniques mafiques et de sédiments) n'a pas été explorée en détails (si présente) sur la propriété.

La propriété couvre environ 5 km de la stratigraphie favorable. Deux zones ont déjà été définies dans les programmes de forage précédents : les zones Ouest et Est. Les intervalles minéralisés historiques vont de moins de 1 gpt Au à 14 gpt Au sur une largeur maximale de 3 mètres. (Source : dossiers du gouvernement ; Examine)

Au cours de l'hiver 2007, 10 forages ont été réalisés (Examine), tous dans la partie est de la propriété (voir le tableau ci-dessous). Dans les structures minéralisées de la propriété, des résultats significatifs ont été obtenus dans plusieurs forages, révélant de bonnes intersections. En décembre 2008, un levé magnétique a été réalisé sur les claims jalonnés en 2007 sur la portion est de la propriété (Examine). Ce levé a confirmé que les formations de fer qui portent la minéralisation aurifère sont continues vers l'est.

Au cours de l'hiver 2011, Catlee Resources a mené une étude de polarisation induite (IPower 3D) sur la portion est de la propriété (claims jalonnés en 2007, 18 kilomètres de ligne). Cette étude a confirmé que la zone minéralisée, qui était la cible de la plupart des forages de 2007, pourrait continuer sur cette partie de la propriété en direction de l'ESE et rester ouverte à l'est. (Source: dossiers du gouvernement; Examine)

MEILLEURS RÉSULTATS ? CAMPAGNE DE FORAGES Trou de forage



NO2007-11 Intervalle



237.2 à 238.0



247.7 à 249.2



252.0 à 252.5



285.3 à 285.8 Teneur sur épaisseur



14.27 g/t Au sur 0.8 m



6.79 g/t Au sur 1.5 m



6.17 g/t Au sur 0.5 m



17.49 g/t Au sur 0.5 m Host



V Qtz.



Fm Fe.



Fm Fe.



Fm Fe. NO2007-12 274.0 à 274.8



282.8 à 286.5 5.66 g/t Au sur 0.8 m



4.29 g/t Au sur 3.7 m Schistes



Fm Fe. NO2007-13 280.9 à 281.4



286.3 à 286.8



291.0 à 291.5 4.83 g/t Au sur 0.5 m



19.97 g/t Au sur 0.5 m



3.09 g/t Au sur 0.5 m Schistes



Fm Fe.



V Qtz. NO2007-14 242.1 à 242.6



255.2 à 256.0



258.8 à 260.0 2.88 g/t Au sur 0.5 m



4.66 g/t Au sur 0.8 m



7.89 g/t Au sur 1.2 m Schistes



Schistes



Schistes NO2007-10 312.0 à 315.0



366.0 à 367.0 5.33 g/t Au sur 3.0 m



11.83 g/t Au sur 1.0 m Fm Fe.



Sed NO2007-05 279.3 à 280.1 4.49 g/t Au sur 0.8 m V Qtz. NO2007-07 286.0 à 286.7 1.3 g/t Au sur 0.7m V Qtz.

Tous les autres trous du programme de forage ont été abandonnés prématurément ou n'ont pas été forés. Les échantillons de 2007 furent analysés par Pyroanalyse avec fini gravimétrique au laboratoire Expert (certifié) de Rouyn-Noranda, Québec. M. Pierre O'Dowd, une personne qualifiée au sens du règlement NI43-101, a vérifié l'échantillonnage et l'analyse des résultats de forage contenus dans le présent communiqué. Un programme de contrôle de qualité était en place lors du programme de forage et des échantillons stériles et du matériel certifié (standards) avaient été insérés parmi les échantillons de forage. Le QP a jugé que les résultats du programme de contrôle de qualité (QAQC) étaient satisfaisants.



M. Louis Morin, PDG d'Opus one, a déclaré : «Opus One est heureux d'acquérir la propriété Noyell, car la société possède déjà deux propriétés stratégiquement situées dans cet environnement extrêmement favorable à l'exploration aurifère: la propriété Vezza Extension, qui recoupe environ 10 km de l'horizon du couloir Douay-Cameron, juste à l'ouest de la mine d'or Vezza, et de la propriété Vezza Nord située juste au nord de cette dernière et couvrant environ 15 km de la faille Casa Berardi. Ces deux propriétés ainsi que la nouvelle constituent un ensemble de projets très prometteurs. Situés le long de deux structures aurifères bien connues en Abitibi. En ce qui concerne la propriété Noyell, l'horizon minier de la mine Vezza n'a pas été explorée en détails tout comme sur la propriété Vezza Extension. Les quelques forages effectués dans le passé ont priorisé des cibles d'anomalies géophysiques plutôt que des contacts favorables."

Pierre O'Dowd, P. Geo, géologue consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et a examiné et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos d'OPUS ONE Resources Inc.

Opus One Resources Inc. est une société d'exploration minière qui a comme objectif la découverte de gisements aurifères et de métaux de base de haute qualité au sein de propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers reconnus, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, du nord-ouest du Québec et du nord-est de l'Ontario - un des secteurs parmi les plus prolifiques au monde pour la production d'or. Opus One détient des actifs dans les régions de Val-d'Or, Matagami et Chibougamau. Opus contrôle une participation de 90% à 100% dans les projets suivants :

? La propriété Bachelor Extension est adjacente à Ressources Bonterra Inc. - Mine Bachelor Gold (100%).

? Vezza Extension et Vezza North sont situés à quelques kilomètres à l'ouest et au nord de la mine Vezza de Nottaway Resources (100%).

? La propriété Courvillle (90%) est située à l'est de Val D'Or.

? La propriété Fecteau (possibilité de gagner 100%), située dans la ceinture de roches vertes d'Urban-Barry, à l'est du gisement de Windfall Lake d'Osisko Mining, actuellement l'une des zones d'exploration les plus actives au Canada.

À propos de Magna Terra Minerals Inc.

Magna Terra Minerals Inc. est une société d'exploration minière axée sur les métaux précieux, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada. Magna Terra (MTT) a un intérêt important dans la province de Santa Cruz, en Argentine, dans le prolifique Massif de Deseado, dans le sud de la Patagonie. Avec cinq projets prêts à forer à l'échelle du district et une équipe de gestion et d'exploration très expérimentée, MTT est en mesure de générer une valeur importante pour les actionnaires grâce au potentiel de découverte de métaux précieux de son vaste portefeuille. Pour des informations détaillées sur nos projets, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse: www.magnaterraminerals.com



Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

