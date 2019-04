Destination Centre-Ville et LIME organisent une semaine sécurité et sensibilisation à l'usage des trottinettes électriques au centre-ville de Montreal





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Société de Développement Commercial Destination Centre-Ville est heureuse d'annoncer, en collaboration avec la compagnie LIME, l'organisation de quatre journées de sensibilisation à la sécurité et au respect des règles d'utilisation des trottinettes électriques sur le domaine public au centre-ville de Montréal.

Les services de partage de trottinettes électriques pourront officiellement débuter leurs opérations dès ce printemps à Montréal. Afin de sensibiliser le grand public aux bonnes pratiques liées à ce nouveau mode de transport, Destination centre-ville organisera quatre journées d'essai et d'information destinées à partager les règles de bonne conduite en trottinette électrique, afin de se déplacer au centre-ville en toute sécurité.

Gratuites et ouvertes à toutes et à tous, ces journées d'information se tiendront au centre-ville pendant la semaine du 15 au 18 avril prochain. Le public pourra obtenir plus de renseignements sur le service à venir, mais aussi essayer les trottinettes sur un parcours de démo encadré par une équipe de professionnels. Des casques seront gratuitement mis à disposition du public.

Les quatre journées d'essai et d'information se dérouleront aux adresses suivantes :

Lundi 15 avril - 12h à 18h : à proximité du Complexe Desjardins, coin René-Lévesque et Jeanne-Mance.

à proximité du Complexe Desjardins, coin René-Lévesque et Jeanne-Mance. Mardi 16 avril - 12h à 18h : dans le hall d'entrée du 1000 De La Gauchetière.

dans le hall d'entrée du 1000 De La Gauchetière. Mercredi 17 avril - 08h à 14h : Sur le parvis du 1250 boulevard René Levesque Ouest.

Sur le parvis du 1250 boulevard René Levesque Ouest. Jeudi 18 avril - 08h à 14h : Sur le parvis du 1360 boulevard René Lévesque Ouest.

"Les chantiers en cours au centre-ville rendent les déplacements complexes et constituent un réel enjeu pour la mobilité des milliers de personnes qui le fréquentent chaque jour. Nous souhaitons donc encourager les modes de transport alternatifs et respectueux de l'environnement, qui, comme les trottinettes électriques, vont permettre d'optimiser les déplacements de courte distance et donc potentiellement d'augmenter l'achalandage dans les commerces du centre-ville. Cela ne pourra se faire que si les futurs utilisateurs connaissent et respectent les règles de bonne conduite et sachent partager les espaces publics. Il est donc important d'informer et de sensibiliser l'ensemble de la population avant l'arrivée de ces nouveaux modes de transport à Montréal." a commenté Emile Roux, directeur général de Destination Centre-Ville.

"Desservant actuellement plus de 100 villes à travers le monde, Lime est ravi d'apporter des trottinettes électriques à Montréal", a ajouté Chris Schafer, directeur principal du développement stratégique de Lime Canada. "Lime est fière de travailler avec les villes pour une étiquette de trottinette électrique sécuritaire et responsable, et notre collaboration avec Destination Centre-Ville vise à présenter les trottinettes électriques de façon responsable aux Montréalais-e-s. "

Nous tenons également à remercier BOMA Québec et le Quartier de l'Innovation pour leur collaboration dans l'organisation de ces journées de sensibilisation.

