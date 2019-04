RBC lance deux solutions numériques inédites au Canada sur son appli mobile de premier plan





Les fonctions de paiement de facture par photo et de verrouillage de carte de débit par un simple toucher de l'appli mobile sont sans précédent

TORONTO, le 12 avril 2019 /CNW/ - RBC est la première banque canadienne à intégrer à son appli mobile deux fonctions à valeur ajoutée qui amélioreront encore davantage l'expérience de ses clients. Ces derniers peuvent dorénavant ajouter un bénéficiaire en prenant une photo de la facture, et verrouiller et déverrouiller une carte de débit sur leur téléphone mobile.

« Nous déployons de nouveaux efforts pour respecter notre promesse : innover dans les domaines qui comptent le plus et tirer parti des technologies qui aident nos clients au quotidien, a déclaré Peter Tilton, premier vice-président, Plateforme numérique, RBC. L'appli mobile constitue désormais notre principal mode de prestation numérique, en grande partie parce que nous comprenons les irritants courants et travaillons assidûment à créer des solutions simples et pratiques afin d'améliorer l'expérience des clients sur le plan des services bancaires et de faciliter un peu la gestion de leurs activités quotidiennes. »

Simplification de l'ajout de bénéficiaire et de la numérisation de facture

Les entreprises et les particuliers clients de RBC peuvent désormais ajouter facilement un bénéficiaire en prenant une photo de la facture papier ou en téléversant la facture électronique. La nouvelle fonction, fondée sur les algorithmes d'intelligence artificielle de la Banque, se sert de la caméra de l'appareil pour numériser et interpréter les principaux renseignements de la facture aux fins d'ajout de bénéficiaire et de paiement, ce qui réduit le délai d'établissement du paiement initial et améliore l'expérience client.

Verrouillage de carte de débit en tout temps

Les clients de RBC n'ont plus à craindre que leurs cartes de débit fassent l'objet d'une utilisation abusive et peuvent avoir l'esprit tranquille en cas de carte perdue. Ils peuvent dorénavant verrouiller et déverrouiller leurs cartes sur-le-champ par un simple toucher. Lorsqu'une carte de débit est verrouillée, elle ne peut être utilisée pour un achat ou une opération à un GAB, sans cependant perturber les opérations préautorisées ou effectuées au moyen du portefeuille mobile. Cette fonction, offerte aux clients des Services aux particuliers, s'inspire du succès du blocage de carte de crédit. Depuis le lancement de cette fonction l'été dernier, des centaines de milliers de clients de RBC s'en sont servis pour gagner en tranquillité d'esprit et garder le contrôle de leurs cartes.

« Alors que nous continuons d'améliorer nos produits et services, nous nous engageons à répondre aux besoins fondamentaux de nos clients et à leur offrir des solutions qui leur conviennent, a affirmé Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. Nous offrons des expériences exceptionnelles, pratiques et sécuritaires, en témoignent les innovations que nous annonçons aujourd'hui. »

L'appli Mobile RBC est offerte sur les plateformes iOS et Android.

