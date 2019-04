Supremex a obtenu la certification BRC avec une cote AA, la plus élevée de l'industrie, pour ses installations de produits d'emballage en carton plat





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui avoir obtenu sa certification du British Retail Consortium (BRC), suite à un audit rigoureux, en reconnaissance de la conformité de ses installations de fabrication de boîtes pliantes situées à Laval, Québec, obtenant la cote AA, soit la plus élevée.

« Implantée par les principaux détaillants de produits alimentaires, les grands manufacturiers et les grandes entreprises d'emballage, cette prestigieuse certification est le symbole des meilleures pratiques au sein de la chaîne d'approvisionnement de la vente au détail et démontre le savoir-faire indéniable de la division de carton plat de Supremex pour garantir la sécurité et la fiabilité de ses produits, » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex Inc. « Notre volonté de respecter les plus hautes normes de qualité et de sécurité est connue de nos fidèles clients multinationaux des industries des cosmétiques, des pharmaceutiques et des produits de beauté. Cette nouvelle certification devrait nous permettre d'occuper une position de choix dans le segment supérieur de l'industrie des produits alimentaires et des boissons. »

La norme mondiale BRC fait partie d'un programme de certification en matière de sécurité et de qualité, vérifié par des audits indépendants. Ce système de gestion a été développé par des experts de l'industrie alimentaire à l'emploi de détaillants, d'entreprises de fabrication et d'organismes de service. Il s'agit de la première norme pour l'emballage étant reconnue à l'échelle mondiale par la Global Food Safety Initiative (GFSI). La cote AA obtenue par Supremex contribue à protéger les consommateurs et à vérifier les performances techniques. Elle démontre les compétences de la Société pour le maintien de la sécurité et de l'intégrité de ses produits.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté et le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Les hypothèses, les attentes et les estimations sont abordées tout au long de notre rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendements futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : les cycles économiques, les fonds disponibles, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la fluctuation des taux de change, l'augmentation du coût des matières premières, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt et les risques éventuels de litige. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex exploite 12 installations réparties dans sept provinces au Canada ainsi que trois installations aux États-Unis, et emploie environ 810 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

SOURCE Supremex Inc.

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :