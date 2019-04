Le Los Angeles Auto Show accueille de nouveaux membres dans le Comité consultatif de l'Automobility LA





Quatre nouveaux professionnels du secteur rejoignent ce comité exclusif pour aider à développer et à transformer l'événement du salon destiné à la presse et aux professionnels

LOS ANGELES, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) et AutoMobility LAtm, l'événement du salon destiné à la presse et aux professionnels, a annoncé la nomination de quatre nouveaux membres de son Comité consultatif de l'AutoMobility LA, réunissant un ensemble divers de professionnels du secteur et de leaders d'opinion pour aider à développer et à transformer l'un des salons automobiles les plus courus au monde. Apportant une expérience considérable dans les domaines de l'automobile, des technologies et du design, les nouveaux membres du comité sont : Danny Stillion, partenaire et directeur du design chez IDEO ; Kerry Lebel, directeur du marketing pour Alexa Auto chez Amazon ; Manny Lopez, analyste principal du Mobility Group chez General Motors ; et Mike Dosenbach, directeur du cloud et de la connectivité chez MBRDNA (Seattle).

« En tant que leaders dans l'espace des salons automobiles, nous nous enorgueillissons des efforts que nous déployons pour offrir une plateforme unique comme l'AutoMobility LA, où les leaders de l'automobile, des technologies et, aujourd'hui, de l'art de vivre se réunissent pour apprendre, se développer et renforcer des liens forts dans le but de transformer et de faire évoluer le secteur automobile comme nous le connaissons », explique Lisa Kaz, propriétaire et PDG du LA Auto Show et de l'AutoMobility LA. « Afin que nous puissions continuer de nous dépasser et nous assurer que nous offrons un événement incontournable du secteur comme l'AutoMobility LA, notre équipe n'épargne aucun effort pour trouver et accueillir les meilleurs talents et les leaders d'opinion dans tous les secteurs concernés pour qu'ils deviennent des participants actifs de notre Comité consultatif de l'AutoMobility LA. »

Danny Stillion, partenaire et directeur du design chez IDEO, connaît bien la conception interactive qui a parfaitement pénétré le champ des travaux d'IDEO dans les transports et la mobilité. Avec plus de 20 années d'expérience à son actif, Stillion a collaboré avec les plus grandes entreprises automobiles au monde et les plus grandes start-up de la mobilité, où il a conçu toute une série d'interfaces humain-machine, de fonctionnalités de véhicule, de modèles de propriété et de services télématiques.

Kerry Lebel, directeur du marketing pour Alexa Auto chez Amazon, est chargé de stimuler la croissance et l'adoption d'Alexa dans l'espace automobile. Avec 20 ans d'expérience dans le secteur des technologies, et ayant essentiellement travaillé pour des sociétés Fortune 500, Lebel a occupé plusieurs fonctions, qu'il s'agisse de conseil exécutif ou de cadre pour les produits et la stratégie GTM.

Manny Lopez, analyste principal du groupe en charge de la voiture connectée, de l'infodivertissement et de la mobilité partagée chez General Motors (GM), a acquis de solides compétences dans l'investigation et l'analyse après avoir passé plus de 15 ans en tant que journaliste et de rédacteur automobile pour plusieurs organes de presse dans le pays. Avant de rejoindre GM, Lopez a également travaillé pour un groupe de réflexion de politique gouvernementale dans le Michigan.

Mike Dosenbach, directeur du cloud et de la connectivité pour le MBRDNA Hub à Seattle, se consacre au développement logiciel et à l'informatique en nuage pour les véhicules connectés Mercedes-Benz. Avec plus de 23 années d'expérience dans le génie logiciel et la gestion logicielle, Dosenbach dirige aujourd'hui le bureau de Seattle, ainsi que deux équipes à Long Beach (Californie), où il concentre ses efforts sur la promotion des technologies cloud et de nouveaux paradigmes informatiques chez Daimler.

Outre ces quatre nouveaux membres du Comité consultatif de l'AutoMobility LA, les membres reconduits cette année sont : Alex Roy, directeur des opérations spéciales chez Argo.AI et éditorialiste pour The Drive ; Anupam Malhotra, directeur des véhicules connectés et des données chez Audi of America ; Bryan Biniak, fondateur et PDG de ConnectedTraveltm ; John Ellis, fondateur et administrateur délégué d'Ellis & Associates ; Justin Fishkin, ancien directeur de la stratégie chez Local Motors ; Manuela Papadopol, PDG de Designated Driver ; Olabisi Boyle, vice-présidente de l'Internet des objets (IdO) chez Visa ; et Roger Lanctot, directeur de la mobilité connectée automobile chez Strategy Analytics.

Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA et le Comité consultatif de l'AutoMobility LA, rendez-vous sur https://automobilityla.com/advisory-board/.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'Automobility LATM, premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater L.A. New Car Dealer Association et est géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter , Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter , Facebook or Instagram .

CONTACTS MÉDIAS :

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com

310-482-4270

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :