GardaWorld obtient des facilités de crédit pour poursuivre sa stratégie de croissance nord-américaine





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld »), la plus importante entreprise privée de solutions d'affaires et de services de sécurité au monde, a conclu un amendement à sa Convention de Crédit actuelle (la « Convention de crédit complémentaire »). Ce financement supplémentaire servira à poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées en Amérique du Nord.

La Convention de crédit complémentaire, financée par deux des prêteurs actuels de GardaWorld, Barclays Bank PLC et TD Securities (USA) LLC, fournit une facilité de crédit à terme complémentaire pour un montant total de 146 millions $ US, aux mêmes conditions de la Convention de crédit actuelle.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 90?000 professionnels dévoués et hautement qualifiés qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation est basée sur la qualité de nos services et sur l'engagement et l'intégrité de nos gens.

Pour plus d'information, visitez le www.garda.com.

