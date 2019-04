/R E P R I S E -- Avis aux médias - BIXI amorce sa 11e saison et étend son offre de service/





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invite les représentants des médias au lancement de la 11e saison de BIXI Montréal. Seront également présents, M. Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal, de Mme Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs et M. Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Une séance de prise d'images est également prévue.

Date : Vendredi 12 avril 2019



Heure : 11 h



Lieu : Hôtel de Ville de Montréal

Hall d'honneur

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :