/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly parlera de l'importance économique du tourisme devant la Chambre de commerce du Grand Sudbury/

SUDBURY, ON, le 11 avril 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, parlera de l'importance du tourisme comme moteur de l'économie du Canada devant la Chambre de commerce du Grand Sudbury (anglais). Elle traitera aussi de la prochaine stratégie fédérale en matière de tourisme et participera à une séance de discussion sur une vaste gamme de sujets présentant un intérêt pour le milieu des affaires du Nord de l'Ontario.

Le ministre Joly répondra aux questions des médias après son allocution.

Date : Le vendredi 12 avril 2019



Heure : 12 h 30



Lieu : Verdicchio Ristorante - Enoteca 1351-D, chemin Kelly Lake Sudbury (Ontario)

