Le LG G8 ThinQ sera offert au Canada à compter du 12 avril





Le plus récent téléphone intelligent phare de la série G de LG est doté de commandes sans contact novatrices, d'une fonctionnalité d'authentification biométrique, d'appareils photo de pointe et de capacités sonores améliorées.

TORONTO, le 12 avril 2019 /CNW/ - LG Electronics Canada a annoncé aujourd'hui la mise en marché du LG G8 ThinQ, le plus récent téléphone intelligent phare de l'entreprise. Dévoilé en février lors du Mobile World Congress (MWC) 2019 à Barcelone, le LG G8 ThinQ propose une élégante conception minimaliste, des appareils photo avant et arrière améliorés, une expérience audio novatrice ainsi que des commandes sans contact et des fonctionnalités de sécurité biométrique à la fine pointe de la technologie.

« Le LG G8 ThinQ est le téléphone intelligent de LG le plus novateur à ce jour et a été soigneusement conçu pour permettre aux clients de jouir des plus récentes technologies de LG », confie William Cho, président-directeur général de LG Amérique du Nord. « Le LG G8 ThinQ propose des caractéristiques inédites, comme des commandes sans contact activées par des gestes dans l'air, des fonctionnalités de déverrouillage avancées par reconnaissance de la main, reconnaissance faciale et capteur d'empreintes digitales, des appareils photo avant et arrière améliorés et un son de haute qualité grâce à la technologie Crystal Sound OLED. »

Introduction de la garantie de deux ans au Canada

Pour célébrer le lancement du LG G8 ThinQ, LG Electronics Canada est heureuse d'annoncer la mise en oeuvre de la garantie de deux ans de LG, un programme de garantie limitée unique et gratuit qui procure une année de service à la clientèle supplémentaire aux utilisateurs d'un téléphone intelligent LG G8 ThinQ au Canada.

Les Canadiens bénéficieront de la même garantie limitée offerte par le fabricant au cours de la première année pendant 12 mois supplémentaires. Les utilisateurs inscrits peuvent facilement soumettre et suivre une réclamation et recevoir un appareil de remplacement plus rapidement. Contrairement aux programmes d'entretien prolongé tiers offerts à un coût supplémentaire, le programme de garantie de deux ans de LG comble l'écart grâce à une deuxième année de garantie limitée gratuite, soit une période beaucoup plus grande que celle généralement offerte par les autres fabricants.

Les propriétaires canadiens d'un LG G8 ThinQ peuvent en apprendre davantage sur ce programme et consulter ses modalités au www.LGPromiseCanada.ca.

Le LG G8 ThinQ est offert dès aujourd'hui chez les détaillants canadiens suivants : Bell, Best Buy, Eastlink, Fido, Freedom Mobile, Rogers, SaskTel, La cabine T sans fil, La Boutique Mobile, La Source, Virgin Mobile, Vidéotron, WAVE SANS FIL, WOW! boutique mobile et Xplore Mobile. Les consommateurs doivent vérifier auprès de leurs détaillants locaux pour connaître la disponibilité et le prix de l'appareil.

En outre, les Canadiens qui achètent l'appareil entre le 12 avril et le 31 mai 2019 recevront une carte-cadeau de 200 $. Pour en apprendre davantage au sujet de cette offre, y compris les modalités connexes, ou pour vous prévaloir de celle-ci, visitez le www.LG8Gift.ca.

Caractéristiques techniques :

Jeu de puces : Plateforme mobile de Qualcomm MD dotée du processeur Snapdragon MC 855

Plateforme mobile de Qualcomm dotée du processeur Snapdragon 855 Écran : OLED QHD+ FullVision de 6,1 po, format 19,5:9, 3120 x 1440, 564 ppp

OLED QHD+ FullVision de 6,1 po, format 19,5:9, 3120 x 1440, 564 ppp Mémoire : 6 Go de RAM / 128 Go de stockage interne (au moins 104 Go de mémoire utilisable)** / microSD (jusqu'à 2 To)

6 Go de RAM / 128 Go de stockage interne (au moins 104 Go de mémoire utilisable)** / microSD (jusqu'à 2 To) Appareils photo :

Arrière : 16 Mpx avec objectif grand angle (f/1.9 / 1,0 ?m / 107?)

12 Mpx avec objectif à angle normal (f/1.5 / 1,4 ?m / 78?)

16 Mpx avec objectif grand angle (f/1.9 / 1,0 ?m / 107?) 12 Mpx avec objectif à angle normal (f/1.5 / 1,4 ?m / 78?) Avant : 8 Mpx avec objectif à angle normal (f/1.7 / 1,22 ?m / 80?)

Appareil photo Z (temps de vol)

8 Mpx avec objectif à angle normal (f/1.7 / 1,22 ?m / 80?) Appareil photo Z (temps de vol) Pile : 3 500 mAh

3 500 mAh SE : Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Dimensions : 151,9 x 71,8 x 8,4 mm / 5,98 x 2,82 x 0,33 po

151,9 x 71,8 x 8,4 mm / 5,98 x 2,82 x 0,33 po Poids : 167 g / 5,89 oz

167 g / 5,89 oz Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 / NFC /

Connecteur USB de type C

Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 / NFC / Connecteur USB de type C Biométrie : Reconnaissance de la main / Déverrouillage facial 3D / Capteur d'empreintes digitales

Reconnaissance de la main / Déverrouillage facial 3D / Capteur d'empreintes digitales Couleur : Nouveau noir aurore

Nouveau noir aurore Autres : Haut-parleur Boombox + stéréophonie Crystal Sound OLED / Appareil photo IA / Lentille Google / Touche pour l'Assistant Google / Vision nocturne / Reconnaissance vocale en champ lointain / CNA Quad haute-fidélité de 32 bits / Son ambiophonique 3D DTS:X*** / HDR10 / Technologie QuickChargeMC 3.0 de QualcommMD / À l'épreuve de l'eau et de la poussière IP68**** / Conforme à la norme MIL-STD-810G*****

** Le stockage utilisable varie selon les détaillants et sera précisé dans toutes les communications. Stockage d'au moins 103 Go offert sur le LG G8 ThinQ. *** Casque d'écoute ou haut-parleurs filaires nécessaires. **** Testé dans des conditions contrôlées en laboratoire avec une cote IP68. Résistant à l'eau jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant un maximum de 30 minutes. Sécher avant d'utiliser. Ne pas recharger l'appareil lorsqu'il est mouillé. ***** Conforme aux méthodes suivantes pour la norme MIL-STD-810G : 500.5, 501.5, 502.5, 503.5, 505.5, 506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 512.5, 514.5, 516.5.

