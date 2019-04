/R E P R I S E -- Avis aux médias : Dîner-conférence en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, et des Leaders de la prospérité 2019/





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) invite les représentants des médias à un dîner-conférence dans le cadre de sa 50e assemblée générale annuelle, auquel participera le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, à titre de conférencier d'honneur.

Plus de 500 personnes du monde des affaires et de nombreuses personnalités de marque du milieu économique du Québec seront aussi présents à l'événement.

Aide-mémoire : Quand : vendredi 12 avril 2019, de 12 h à 13 h 45 Où : Plaza Centre-Ville, salle Régeance ABC,

777, boul. Robert-Bourassa, Montréal, Québec, H3C 3Z7



Le dîner-conférence se déroulera comme suit : 12 h : Leaders de la prospérité 2019 : le CPQ soulignera le parcours exceptionnel de plusieurs personnalités d'affaires par la remise des Prix Jeune entrepreneur, par l'intronisation au Club des entrepreneurs ainsi que par l'attribution du renommé Prix Carrière. 13 h : Allocution du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon.

Pour informations : https://www.cpq.qc.ca/fr/evenements/evenement-complet-diner-conference-de-la-50e-assemblee-generale-annuelle-du-cpq/

À propos du CPQ :

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

